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إيمي طلعت زكريا لـ"الفجر الفني": "لهذا السبب عمري ماهنسي ذكرى وفاة هيثم زكي"

السبت 04/أبريل/2020 - 08:24 م
هيثم احمد زكي
هيثم احمد زكي
ولاء عبد الناصر
أعربت الفنانة إيمى طلعت زكريا عن حزنها الشديد على الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي توفي عن عمر يناهز 35 عاما، ويحل اليوم ذكري ميلاده الـ36.


ووجهت إيمي رسالة إلى هيثم قائلة "ربنا يرحمك وإن شاء الله عيدك في الجنة، وأنت عريس في الجنة إن شاء الله، يمكن متقابلتش معاك على المستوي الفني أو الشخصي، ولكن ذكري وفاته عمري ماهنساه".

وتابعت قائلة: "لأن موته كان بينه وبين بابا أقل من شهر، فأنا هفضل افتكره واترحم عليه هو وبابا، وإن شاء الله ربنا يجمعنا بيكم في الجنة".


يشار إلى أن هيثم أحمد زكى هو ابن الفنان الراحل أحمد زكى والفنانة الراحلة هالة فؤاد، وبدأ مشواره الفني عام 2006، حينما استكمل باقي مشاهد فيلم "حليم" عقب رحيل والده، وفي العام التالي جسد بطولة فيلم "البلياتشو"، ثم ابتعد عن التمثيل نحو 3 سنوات، وعاد في عام 2010 ليشارك في بطولة مسلسل "الجماعة"، وبعدها شارك في العديد من الأعمال ما بين السينما والتليفزيون مثل مسلسل "دوران شبرا"، الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر وفي 2018 كان أحد أبطال "مسلسل كلبش 2"، وكان فيلم "الكنز 2" هو آخر أعماله قبل رحيله.

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