أرسنال يخطط للتعاقد مع نجم ريال مدريد في الصيف

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يخطط مسئولو فريق أرسنال الإنجليزي للتعاقد مع نجم نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق مع ميكيل ارتيتا مدرب النادي.



وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ذا اتليتك، إن نادي ارسنال من بين الأندية المهتمة في ظهير ريال مدريد المعار إلى بوروسيا دورتموند أشرف حكيمي.



وأبدى ميكيل ارتيتا إعجابه الشديد من مستوى اللاعب المغربي، بسبب تعدد استخداماته في أرضية الملعب وتميزه في العديد من المراكز مع الأندية التي لعب في صفوفها.



ويلعب أشرف حكيمي في مراكز (الظهير الأيمن - خط الوسط - الجناح الأيمن)، حيث شهد مستواه تطورا شديدا مع نادي بوروسيا دورتموند هذا الموسم.