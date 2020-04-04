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"حرقتها وكسرت رجليها".. مفاجآت جديدة في تعذيب الطفلة "سجدة" على يد أمها
السبت 04/أبريل/2020 - 08:06 م
إيريني صفوت
"أم مجرده من المشاعر والأمومة"، بهذه الكلمات أدلى الدكتور "صبري عثمان" مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، بأقواله أمام النيابة العامة، بشمال الجيزة، في واقعة تعذيب الطفلة "سجدة"، قائلا إن المجلس رصد منذ أمس منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد واقعة تعذيب طفلة وتدعى "سجدة محمد حامد" تبلغ من العمر 6 أشهر على يد والدتها وتدعى "فاطمة كرم" تبلغ من العمر 24 عاما، وعلى الفور تم التوصل للمتهمة من خلال الأجهزة الأمنية.
وأفاد "عثمان"، في تحقيقات النيابة، بأنه من خلال متابعة الحالة العامة لأسرة الطفلة، فإنها غير أمينة على الطفلة وأخيها "عبد الله" الذي يكبرها بعام ونصف، وذلك نتيجة اللامبالاه للأم، وعدم اهتمام الأب بشأن طفلته، مرجعا لذلك أنه مشغول في أغلب الأوقات، وكان يمنعها ولكنها دون فائدة.
وكشفت، عن أن المجلس رفض تسليم الطفلة لأهل الأم نتيجة عدم اهتمامهم بالأمر وصمتهم أمام هذا الوضع دون اتخاذ إجراء ضد الأم، ولسكنهما في محافظة سوهاج، مشيرا أن النيابة حاولت تسلم الطفلة للعمة، ولكنها رفضت استلام الطفلة وأخيها، نظرا لعدم قدرتها على تربية أثنين بالإضافة إلى بناتها.
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واستمعت النيابة لأقوال الأم، والتي أفادت بأن نجلتها تعرضت للسقوط الفترة السابقة مما أدى إلى كسرها، وعن آثار الحروق بجسدها، قالت: إنها سقطت عليها مياه ساخنة، فيما أنكرت التهم الموجه إليها بتعذيب نجلتها.
وبدورها أمرت النيابة، باستدعاء عمة الطفلة "سجدة"، للاستماع لأقوالها، وتمهيدا للتكفل برعايتها وحضانتها، فيما أمرت في وقت سابق بتسليم الطفلة للجدة "والدة الأم"، لحين الانتهاء من التحقيقات.
وكشفت التحقيقات، عن أنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشروا صورا للطفلة للاستغاثة واللحاق بها من أيدي الأم عديمة الرحمة.
وألقت مباحث الجيزة القبض على ربة منزل لاتهامها بتعذيب ابنتها الرضيعة بمنطقة إمبابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.
وكانت البداية برصد ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة انتشار عدد من الصور لطفلة تدعى "ساجدة" في العقد الأول من عمرها، بمواقع مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وبها عدة إصابات وآثار تعذيب، بالإضافة إلى كسر ساقها.
وأبلغ أحد جيران الطفلة رجال المباحث بقسم شرطة إمبابة، فتم ضبط والدتها، واأطرت النيابة للتحقيق.
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