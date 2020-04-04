رئيس الاتحاد الأوروبي يكشف موعد نهاية دوري الأبطال

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كشف ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن موعد نهاية بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد توقف النشاط الرياضي في الفترة الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا.



وكان قد لُعب 4 مباريات في دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تأهلت أندية (لايبزيج - أتليتكو مدريد - اتالانتا - باريس سان جيرمان).



وقال تشيفرين في تصريحات صحفية : "دوري الأبطال يجب أن ينتهي قبل 3 أغسطس، وشهر يوليو هو الموعد الأقصى للعودة، لكننا سنعتمد على الحكومات إذا السلطات لم تسمح لنا باللعب وقتها فلن يكون بإمكاننا الإكمال".



يذكر أن فريق ليفربول هو بطل نسخة دوري ابطال اوروبا الماضية بعد فوزه على فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الواندا متروبوليتانو في مدريد.