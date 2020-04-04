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نسرين طافش تطل على متابعيها عبر "إنستجرام"

السبت 04/أبريل/2020 - 08:35 م
نسرين طافش
نسرين طافش
فايقة محمد عادل
تألقت الفنانة نسرين طافش في أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي" انستجرام "

حيث نشرت نسرين صورة جديدة لها عبر انستجرام وظهرت بالصورة مرتدية فستان قصير بني وانتعلت معه بوت طويل مرسوم عليه شكل قطة ، ومن الناحية الجمالية اعتمدت علي تسريحة الشعر المنسدل ونسبة معه مكيب هادئ فزادها جمالا

لاقت الصورة الكثير من اﻹعجابات والتعليقات فكتب أحد المتابعين قمري الجميل الأنيق وعلق آخر لله يخليكي يا قمر نازل من السما

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش، مسلسل "ختم النمر"، الذي عرض مؤخرًا على أحدى الشاشات الفضائية، ونتمي لنوعية الأعمال الطويلة ذات 60 حلقة، وشارك في البطولة الفنان أحمد صلاح حسني وإسلام جمال وميريهان حسين.

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