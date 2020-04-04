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نقيب المهندسين: تشكيل لجنة لإدارة الأزمة برئاسة الأمين العام

السبت 04/أبريل/2020 - 08:11 م
بوابة الفجر
آيات عامر - أسماء قورة
أعلن المهندس هاني ضاحي النقيب العام لنقابة المهندسين المصرية، عن تشكيل لجنة لإدارة الأزمة، برئاسة المهندس الأمين العام للنقابة العامة، لاستمرار دراسة الموقف على مستوى كافة النقابات الفرعية بمحافظات مصر، والتداعيات الناتجة عنه، وكذلك استمرار التواصل والتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية، لرصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا( كوفيد 19) لأي من الزملاء المهندسين، ومتابعة نتائج التحاليل والتنسيق والتواصل مع أسرهم، وكذلك التنسيق مع إتحاد التشييد والبناء لمراجعة الالتزام  بتنفيذ التوصيات الصادرة بالاجتماع المنعقد بين نقابة المهندسين المصرية والاتحاد المصري للتشييد والبناء في 25 مارس 2020، بخصوص إلتزام شركات المقاولات، وكذلك المكاتب الاستشارية والمصانع والجهات الإنتاجية بتطبيق كافة التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية أثناء العمل. 

وجاء ذلك خلال إجتماعا بالفيديو كونفرانس، مع رؤساء النقابات الفرعية للمهندسين، صباح اليوم، برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، وبحضور المهندس محمود مغاوري الأمين العام للنقابة، والمهندس أحمد عثمان وكيل النقابة، والمهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة، والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد، لمناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة في ظل أزمة فيروس كورونا- كوفيد 19. 

واستعرض نقيب المهندسين، تفاصيل اللقاء الذي جمع هيئة مكتب النقابة العامة مع اتحاد المقاولين، والذي خرج بتوصيات هامة منها:

- التزام كافة شركات المقاولات والمقاولين ومواقع الإنتاج باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللأزمة للوقاية من فيروس كورونا لكل العاملين بهذه المواقع وتقديم كل وسائل الوقاية الصحية من كمامات وأجهزة قياس الحرارة وتطهير كافة مواقع العمل وتطبيق كل الإجراءات التي وجهت بها وزارة الصحة المصرية من إرشادات وقائية وتدابير.

-التوصية لدى جهات العمل والمقاولين بصرف مستحقات المهندسين والعاملين والمكاتب الاستشارية الهندسية في توقيتاتها، ودون أي تأخير، مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. 

- العمل على دراسة فترات توقف المشروعات الناتجة عن الظروف الطارئة الحالية، وما يترتب عليها من آثار وتقديم تلك الدراسات لجهات الإسناد، والجهات المعنية للاتفاق عليها بما يحقق الصالح العام، والمحافظة على حقوق الشركات والمكاتب الإستشارية والمهندسين العاملين. 

-استمرار التشاور بين نقابة المهندسين المصرية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، خلال الفترات القادمة لاستكمال أي إجراءات تحقق مصلحة المهندسين والعاملين والوطن.

كما دار نقاش حول المقترحات التي يمكن أن تقدمها النقابة لمهندسيها في ظل الأزمة العالمية الحالية.. وقد أنتهى الإجتماع إلى القرارات التالية:

- تكليف شعبتي الهندسة الكهربائية والميكانيكية بتقديم الدراسة الخاصة بتصميم أجهزة التنفس الصناعي المسموح بتداول براءة اختراعها لجهات التصنيع المحلية بالدولة لإمكانية إنتاجها محليا. 

- التواصل مع المكاتب الاستشارية للعمل على تنفيذ توصيات الدولة  فيما يخص اشتراطات وظروف إستئناف العمل، مع الاستمرار في صرف مستحقات المهندسين العاملين بهذه المكاتب.

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نقيب المهندسين لجنة ازمة كورونا بوابة الفجر ألفجر

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