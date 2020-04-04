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صراع بين بايرن ميونخ وليفربول على لاعب برشلونة السابق

السبت 04/أبريل/2020 - 08:07 م
ليفربول وبرشلونة
ليفربول وبرشلونة
مصطفى صابر
كشفت بعض التقارير الصحفية أن بايرن ميونيخ ينافس ليفربول في الحصول على خدمات لاعب برشلونة السابق وولفرهامبتون الحالي أداما تراوري خلال الانتقالات الصيفية.

حدد الريدز ناشئ برشلونة السابق لضمه في حال رحيل كلا من محمد صلاح أو ساديو ماني عن ليفربول قبل موسم 2020-21.

ووفقًا للصحفي دنكان كاسلز ، الذي تحدث في برنامج تليفزيوني ، فإن بايرن ميونخ مهتم أيضًا بصفقة المهاجم القوي أداما تراوري.

تألق  أداما تراوري بشكل مثير للإعجاب خلال موسم 2019-20 ، وسجل ست أهداف وصتع 10 تمريرات حاسمة في 43 مباراة في جميع المسابقات مع الذئاب.

اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا لديه عقد مع وولفرهامبتون حتى صيف عام 2023.

ارتبط اسم اللاعب في الفترة الاخيرة بالعديد من الاندية أبرزهم توتنهام هوتسبر وريال مدريد وبرشلونة.

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