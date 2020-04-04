بسام راضي: تطهير وتعقيم رئاسة الجمهورية (فيديو)

أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم تطبيق إجراءات تعقيم وتطهير رئاسة الجمهورية.





وأضاف بسام راضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" الذي يذاع على قناة صدى البلد، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من أول يوم بشأن تعقيم رئاسة الجمهورية وبالنسبة للدخول والخروج والمترددين على الرئاسة.





وقال السفير بسام راضي إن الرئيس السيسي وجه بتطبيق أعلى درجات الإجراءات الوقائية للعاملين بالمواقع من خلال تواجد عيادة طبية لمتابعة الحالة الصحية للعاملين بالمواقع وإحكام تنقل العمال.









وأضاف بسام راضي، أنه تم تأجيل الافتتاحات للمشروعات القومية الكبرى ولكن معدلات الإنشاء والخطة التنفيذية للمشروعات القومية مستمرة كما هي.





وتابع بسام راضي:" وزيرة الصحة سافرت إلى إيطاليا بصحبة طائرتين عسكريتين محملتين بمستلزمات طبية وكان في استقبالها وزير الخارجية الإيطالي وكلمات وزير خارجية إيطاليا عرفان وامتنان وشكر لوقوف مصر بجانب إيطاليا".



