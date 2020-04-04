جامعة جازان تعلن جاهزية 3129 من الكوادر الصحية لمكافحة كورونا

قال وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق، اليوم السبت، إن الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات الصحية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





ولفت الدكتور حسن بن عبدالله، إلى أنها خصصت العديد من الإنشاءات والمواقع لتكون جاهزة تحت تصرف مديرية الشؤون الصحية بجازان عند الحاجة لها.





وأضاف: أن الجامعة وتفعيلًا لتوجيهات وزير التعليم قامت بتخصيص مبنى الإسكان الطلابي رقم 2 للعزل الصحي بسعة 220 غرفة و 660 سريرًا، إضافة إلى جاهزية 3129 من كوادر الجامعة المستعدة لتقديم الدعم والعون والمساندة لجهود وزارتي التعليم والصحة والشؤون الصحية بمنطقة جازان، يتوزعون على النحو التالي: 650 طبيبًا وأخصائيًا، و159 ممارسًا صحيًا، و 1312 طالب امتياز، و 1008 متطوعين من طلبة الجامعة.





كما أشاد بتعاون العمادات والإدارات المعنية بالجامعة، منوهًا بدور الإدارة العامة للخدمات الطبية بتجهيز مركز طبي لطوارىء كورونا بسعة 220 سريرًا، إضافة لجهود الإدارة العامة للتشغيل والصيانة والنظافة المتمثلة في تعقيم مباني الجامعة احترازيا لمنع تفشي فيروس كورونا.



