مفاجأة.. الأهلي يعيد أول المعارين

استقر النادي الأهلي على عودة أول المعارين للفريق في الفترة القادمة لتعزيز صفوف الأحمر في الموسم المقبل.









وأبلغ الأهلي لاعبه محمد شريف المعار لفريق إنبي بعودته للفريق مع نهاية الموسم الجاري بعد ظهوره بشكل مميز مع الفريق البترولي.









وشارك محمد شريف خلال الموسم المتوقف مع إنبي وظهر بشكل مميز وسجل 9 أهداف في الدوري خلف عبد الله السعيد المتصدر بـ13 هدف.









وجاء قرار الأهلي بعودة محمد شريف للفريق من جديد بطلب من رينيه فايلر المدير الفني والذي أبدي اعجابه بمستوي اللاعب خلال فترته مع إنبي.





ولا ينوي الاهلي تمديد اعارة محمد شريف مرة أخري أو بيعه في الصيف المقبل ليعود من جديد للفريق الأحمر.