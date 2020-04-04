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إسرائيل تعلن ارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا إلى 7851 والوفيات 43

السبت 04/أبريل/2020 - 08:03 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 7851 والوفيات إلى 43.

ويذكر أن أغلقت سرائيل، الأربعاء، سفارتها في مدريد بعد إصابة أكثر من نصف الدبلوماسيين والموظفين بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن نحو 20 من أصل 36 من الدبلوماسيين الإسرائيليين والمستخدمين المحليين في السفارة أصيبوا بالفيروس.

ونقلت عن السفيرة الإسرائيلية في مدريد رودريكا رودان جوردون، التي لم تصب بالفيروس، قولها "إن عددا من مستخدمي السفارة عولجوا في المستشفيات الإسبانية، وإن الجميع يشعرون حاليا بخير".

ومن بين المصابين الناطق بلسان السفارة.

وسجلت إسبانيا رقما قياسيا جديدا في عدد الوفيات اليومية بلغ 846 في 24 ساعة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 9 آلاف في غضون شهرين فقط منذ تسجيل الإصابة الأولى.

وتعتبر إسبانيا البلد الأكثر تضررا في العالم نتيجة الوباء، متخطية عدد الإصابات فيها 100 ألف رسميا.

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كوفيد الوفيات الاصابات الاجمالي ارتفاع إسرائيل 7851 43

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