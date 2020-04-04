أتليتكو مدريد يستهدف ضم راكتيتش في الصيف

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يستهدف مسئولو فريق أتليتكو مدريد الإسباني ضم اللاعب الكرواتي ايفان راكتيتش لاعب خط وسط برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الفريق مع دييجو سيميوني بالموسم الجديد.



وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إن كل شيء يشير إلى ان راكيتيتش سينتقل إلى نادي اتلتيكو مدريد، حيث تواصل مسئولو الفريق المدريدي مع الكرواتي بعد مباراة ليفربول بدوري أبطال أوروبا.



ولكن سيواجه فريق أتليتكو مدريد أزمة في هذة الصفقة، حيث يعد راتب راكيتيتش مع برشلونة 8,5 مليون يورو وهذا الراتب اكثر من 16 لاعب في فريق العاصمة الإسبانية.



ولا يشارك راكتيتش مع فريق برشلونة بشكل أساسي خلال الموسم الحالي مع كيكي سيتين مدرب الفريق الكتالوني.