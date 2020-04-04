بمشاركة السيسي.. تفاصيل القمة المصغرة لمجابهة كورونا في أفريقيا

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي شارك في قمة مصغرة مع العديد من الدول الأفريقية والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون؛ للحديث عن مستجدات فيروس كورونا.





وأضاف بسام راضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي أكد على ضرورة إعطاء أهمية بالغة لملف الاختبارات والتشخيص والعزل لمحاصرة فيروس كورونا في أفريقيا.













وتابع بسام راضي: "الرئيس السيسي أكد أهمية قيام الدول الأفريقية بمخاطبة الشركاء الدوليين فيما يتعلق بتفشي وباء فيروس كورونا، ويجب ألا يكون مكافحة فيروس كورونا على حساب مكافحة الإرهاب خاصة في منطقة الساحل بالقارة الإفريقية".









وتابع بسام راضي:"هناك خطة استباقية تضمنت مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومصر سارعت من أجل الحد من انتشار فيروس كورورنا بـ تكليفات من الرئيس السيسي".





واكمل بسام راضي: "الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية كانت سابقة لواقع انتشار فيروس كورونا وعلى الرغم من عدد المتواجدة في مصر فإن مصر تعتبر من المعدلات القليلة في الاصابات بفيروس كورونا مقارنة بالدول الأخرى".



