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بمشاركة السيسي.. تفاصيل القمة المصغرة لمجابهة كورونا في أفريقيا
السبت 04/أبريل/2020 - 08:23 م
قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي شارك في قمة مصغرة مع العديد من الدول الأفريقية والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون؛ للحديث عن مستجدات فيروس كورونا.
وأضاف بسام راضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي أكد على ضرورة إعطاء أهمية بالغة لملف الاختبارات والتشخيص والعزل لمحاصرة فيروس كورونا في أفريقيا.
وتابع بسام راضي: "الرئيس السيسي أكد أهمية قيام الدول الأفريقية بمخاطبة الشركاء الدوليين فيما يتعلق بتفشي وباء فيروس كورونا، ويجب ألا يكون مكافحة فيروس كورونا على حساب مكافحة الإرهاب خاصة في منطقة الساحل بالقارة الإفريقية".
وتابع بسام راضي:"هناك خطة استباقية تضمنت مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومصر سارعت من أجل الحد من انتشار فيروس كورورنا بـ تكليفات من الرئيس السيسي".
واكمل بسام راضي: "الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية كانت سابقة لواقع انتشار فيروس كورونا وعلى الرغم من عدد المتواجدة في مصر فإن مصر تعتبر من المعدلات القليلة في الاصابات بفيروس كورونا مقارنة بالدول الأخرى".
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ216 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا لوفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر المتحدث أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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