المستشفيات الجامعية تكشف تفاصيل اكتشاف الحالة صفر المصابة بكورونا في معهد الأورام

قال الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن أول حالة تم إصابتها بفيروس كورونا في المعهد القومي للأورام متواجدة في مستشفى العزل في مستشفى 15 مايو ولم نتكتم عن الإعلان عن هذه الإصابة.





وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم اكتشاف الحالة في يوم 26 مارس وتم أخذ 72 مسحة من المخالطين من أعضاء الطواقم الطبية والمخالطين له للتأكد من عدم إصابتهم .





وتابع حسام عبد الغفار:"تم أخذ 413 مسحة لكل العاملين في المعهد القومي للأورام حتى الآن وعدد العاملين في المعهد يزيد عن ألف شخص".









وتابع حسام عبد الغفار: "هناك 60 مريضا داخل المعهد يتلقون الخدمة الطبية ونتائج تحليلهم كلهم سلبية والطواقم الطبية تقوم على تقديم الرعاية الطبية لهم على أكمل وجه والمعهد القومي للأورام لن يتوقف عن العمل".





وتابع حسام عبد الغفار: "نعيد تقييم الموقف للتعرف على سبب حدوث إصابات بين الاطقم الطبية وتم عزل المصابين بفيروس كورونا وحالتهم الصحية جيدة ولا تظهر أعراض على معظمهم.







