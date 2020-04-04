ارتفاع صادرات الأمارات من الألومنيوم إلى 11 مليار درهم

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الأمارتية ارتفاع قيمة تجارة دولة الإمارات من الألومنيوم إلى نحو 13.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي بنمو 4% بما يعادل 510 ملايين درهم، مقارنة بنحو 12.86 ملياراً في نفس الفترة من 2018.

وبحسب البيانات، شكلت تجارة الألومنيوم 2 % من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية خلال النصف الأول من العام السابق والبالغ قيمتها 785.9 مليار درهم، إذ يعد الألمنيوم ضمن أكبر المنتجات التي تصدرها الإمارات بعد النفط والغاز، ويشكل مصدر إيرادات تقدر بمليارات الدولارات سنوياً.

وأوضحت البيانات أن صادرت الدولة من الألومنيوم وصلت إلى 11.1 مليار درهم في النصف الأول من 2019، بزيادة 6.2% مقارنة بنحو 10.45 مليارات في النصف الأول من 2018، فيما وصلت الواردات إلى 2.048 مليار درهم بانخفاض 4.5% مقارنة مع 2.141 مليار درهم، فيما بلغ إعادة التصدير 268.8 مليون درهم مقابل 221.41 مليون درهم.