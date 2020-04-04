المستشفيات الجامعية: لا توجد حالة مصابة بكورونا خارج العزل

قال الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إنه لا يوجد مريض في الدولة ثبتت إيجابياته فى تحليل فيروس كورونا متواجد خارج مستشفيات العزل.





وأضاف حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "مفيش حد في مصر ثبتت إيجابية تحليله متواجد خارج مستشفيات العزل".





وتابع حسام عبد الغفار: "الـ 17 حالة المصابة بفيروس كورونا جزء منها كانت مخالط لأول حالة وجزء آخر خالط حالات أخرى كانت مصابة في أماكن أخرى، وأحد المصابين كان يعمل في مستشفى هرمل".









وتابع حسام عبد الغفار: "هناك 60 مريضا داخل المعهد يتلقون الخدمة الطبية ونتائج تحليلهم سلبية والطواقم الطبية تقوم على تقديم الرعاية الطبية لهم على أكمل وجه والمعهد القومي للأورام لن يتوقف عن العمل".

وتابع حسام عبد الغفار: "نعيد تقييم الموقف للتعرف على سبب حدوث إصابات بين الاطقم الطبية وتم عزل المصابين بفيروس كورونا وحالتهم الصحية جيدة ولا تظهر أعراض على معظمهم".



