رئيس جامعة طنطا.. مستعدون لمواجهة كورونا وأماكن العزل الطبي تستوعب 5 آلاف شخص

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قال الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، إنه تم اعلان حالة الطوارئ والتأهب القصوى بالمستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا توافر كافة الإمكانيات اللازمة لدعم القطاع الصحي بالمحافظة، إلى جانب مستشفيات وزارة الصحة من عدد الأسرة وغرف العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعى والطواقم الطبية المدربة وكبار الأطباء فى تخصصات التخدير والرعاية المركزة وأمراض الصدر والأمراض المتوطنة والتحاليل والأشعة التشخيصية.



وأضاف رئيس الجامعة، أنه فى إطار الإجراءات الوقائية بالمستشفيات الجامعية للحد من انتشار فيروس كورونا تم توفير أماكن للعزل الطبي تستوعب 5000 شخص.



وأشار إلى إنشاء خطوط لإنتاج المستلزمات الوقائية المعقمة، الكمامات الطبية والبدل الخاصة بمكافحة العدوى وبدل العمليات بورش جامعة طنطا بمقايسس الجودة العالمية لتغطية احتياجات المستشفيات بالغربية وتوزيع الكمامات الطبية المعقمة على المصالح الحكومية بالغربية بالمجان، مشيدا بالدقة المتبعة فى التعقيم والتغليف للحصول على مستلزمات وقائية متميزة وبعد تفقد جودة المنتجات والكمامات الطبية.



كما أعلن رئيس الجامعة عن التوسع فى خطوط الانتاج لتغطية احتياجات المستشفيات الجامعية وكافة مستشفيات المحافظة والمصالح الحكومية انطلاقا من دور الرائد لجامعة طنطا فى خدمة المجتمع وقال د. مجدى سبع ان الجامعة تسعى لدعم التدابير الوقائية لمواجهه كورونا وان المستهدف فى المرحلة الأولى من الانتاج بعد التوسع فى الخطوط الانتاجية هو انتاج كمية كبيرة من الكمامات وتوزيعها على المستشفيات الجامعية والمصالح الحكومية بالمجان لدعم خطط الدولة فى مكافحة فيروس كورونا وتأمين الأطقم الطبية بالمستشفيات.



وأضاف الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا، انه تم تجهيز طواقم طبية بتخصصات الرعاية المركزة والأمراض الصدرية والأمراض المتوطنة والباطنة بأعداد كافية بالمستشفات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ216 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا لوفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر المتحدث أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.



وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.