وكالة فرنسية: ارتفاع عدد الوفيات بـ كورونا في أوروبا إلى أكثر من 45 ألف

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان لها، أنه تم ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في المستشفيات الفرنسية إلى 5532، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 7560.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، ارتفاع عدد حالات الإصابات الحرجة بفيروس كورونا إلى 6838 بعد أن كانت 6662 أمس.

ويذكر أن أعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس الجمعة، بأن هناك مساعي لعقد مؤتمر لأعضاء مجلس الأمن الدائمين عبر الفيديو، لبحث جائحة كورونا وتأثيره على مناطق النزاع.





وقالت الرئاسة، في بيان، إن باريس تأمل من مجلس الأمن مناقشة تأثير الفيروس على مناطق النزاع حول العالم، وما قد يهدد الكثير من المدنيين.





وأشارت الرئاسة إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون بحث مع نظيره الأمريكي، في اتصال هاتفي، عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن لتعزيز التعاون في مواجهة الفيروس.





وفي وقت سابق الجمعة، قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب ونظيره الفرنسي دعيا إلى إعطاء دور أكبر للأمم المتحدة في مكافحة تفشي وباء كورونا.





وبحسب البيان، أجرى ترامب وماكرون محادثة هاتفية ناقشا خلالها عقد اجتماع للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن في وقت قريب لتعزيز التعاون في الأمم المتحدة للقضاء على الوباء وضمان السلام والأمن الدوليين.