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حظر إعلامي في وادي دجلة والإسماعيلي

السبت 04/أبريل/2020 - 08:34 م
بوابة الفجر
احمد شاكر
منع مسؤولو فريق وادي دجلة، لاعبي الفريق من الظهور إعلامياً خوفاً من فيروس كورونا.

وطالب مسؤولو الفريق اللاعبين بعدم خرق الحظر والالتزام بالمنزل مع تنفيذ التدريبات اليومية، والتحذير من الذهاب لمدينة الانتاج الاعلامي والاستديوهات الخاصة بالبرامج التلفزيونة.

من جانبه قال محمد عبدالواحد، نجم الزمالك السابق والمدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إن تاكيس، مدرب دجلة السابق، أجبر الأهلي والزمالك على الخوف من دجلة، بسبب طريقته الهجومية.


وقال :"نجح في خلق حالة في الكرة المصرية، وإدارة وادي دجلة كانت متمسكة باستمرار تاكيس"

من ناحية أخرى فرض النادي الاسماعيلي ايضا الحظر الاعلامي وطالب لاعبيه بعد الظهور خلال القنوات الفضائية، لعدم التحدث عن أي عروض او اي انتقالات خاصة مع توقف الدوري وكثرة الأقاويل.

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