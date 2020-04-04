Advertisements

مفاجأة في موعد اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا بمعهد الأورام

السبت 04/أبريل/2020 - 08:43 م
ارشيفية
ارشيفية
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن المجلس اكتشف أول إصابة بفيروس كورونا في معهد الأورام، يوم 24 مارس لممرض، فتم نقله لمستشفى 15 مايو، وعزل المخالطين له في منازلهم وعددهم 21 ممرضًا.

وتابع "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أنه بعد إجراء التحاليل للمخالطين للمرض، تبين وجود 9 مصابين بالفيروس، وتم نقلهم لمستشفى العزل، وبعد ذلك ظهرت أعراض الإصابة على بعض الزملاء يوم 29 مارس، وتم إجراء التحليل على 24 شخًصا في المعهد، وتبين إصابة حالة واحدة منهم.
 

ولفت إلى أن اجمالي المصابين يوم الجمعة الماضي وصل لـ17 حالة، وتم اجراء التحاليل اللازمة الخاصة بالفيروس لـ72 ممرضًا وطبيبًا في المعهد، واليوم تم اتخاذ اجراء بتعليق العمل في العيادات الخارجية للمعهد كنوع من تشديد الاجراءات الاحترازية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة معهد الاورام كوفيد كورونا بوابة الفجر العائدون من الخارج الصحة العالميه الاجمالي الاجراءات الإحترازية الإصابة بفيروس كورونا أول مصابة بكورونا أول مصابة

أخبار تهمك

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا.. وتسجيل 85 إصابة جديدة

منذ ساعة

مفاجأة.. الإسماعيلي يحدد شروطه للموافقة على رحيل باهر المحمدي للأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بعد إدعائها الإصابة بكورونا.. قرار حاسم من الموسيقيين ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 3 ساعات

أول تحرك من الأهلي لحسم صفقة بديل أحمد فتحي

منذ أقل من ساعة

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

محمد صلاح أهلاوي أم زملكاوي.. وائل جمعة يكشف مفاجأة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

هيدرسفيلد يبلغ الأهلي بقراره الأخير بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

الكشف عن مخطط الأهلي لخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إنذار يطالب بشطب عضوية إيناس عز الدين من نقابة الموسيقيين

منذ حوالي 10 ساعة

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه بإرسال طائرتين تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يعيد أول المعارين

منذ 39 دقيقة

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن المشروعات القومية الجارية

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

مصابة بكورونا توجه رسالة عاجلة للعالم من غرفة العناية (فيديو)

"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 56

عاجل.. إيطاليا تسجل أكثر من 97 ألف إصابة بفيروس كورونا

إصابة 15 طبيبا وممرضا في معهد الأورام بكورونا.. وإغلاقه للتعقيم

"القومي للأورام" يكشف تفاصيل ظهور إصابات بالكورونا بين العاملين

تفاصيل جديدة عن إصابة 15 من الطاقم الطبي بمعهد الأورام

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

02:00 م

بعد إدعائها الإصابة بكورونا.. قرار حاسم من الموسيقيين ضد إيناس عز الدين

05:24 م

هيدرسفيلد يبلغ الأهلي بقراره الأخير بشأن رمضان صبحي

07:21 م

محمد صلاح أهلاوي أم زملكاوي.. وائل جمعة يكشف مفاجأة

07:14 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: البيزنس يغلب ادعاءات السوشيال ميديا

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: فى كل أسبوع يوم جمعة.. دم جديد على الشاشة وأداء تمثيلى جيد