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"الدفاع المدني" بنجران يدعو لأخذ الحيطة والحذر
السبت 04/أبريل/2020 - 08:18 م
الفجر السعودي
طلبت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران في السعودية، اليوم السبت، من الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وأخذ الحيطة والحذر، على ضوء تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التي تشير إلى توقعات استمرار هطول الأمطار على المنطقة.
ودعت مديرية دفاع المدني إلى اﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة والبقاء في المنزل قدر الإمكان في حالة الأمطار الشديدة .
وأكدت على الحذر والانتباه في أثناء قيادة المركبات وتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار والأماكن المرتفعة، ومراقبة الأطفال وعدم تعريضهم للمواقع الخطرة والبعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، مشددة على اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني.
هذا وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، في وقت سابق من مساء اليوم، عن توقعاتها للأحوال الجوية ليوم غد الأحد؛ موضحة أن الفرصة مهيأة لتكّون سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة، تحد من الرؤية الأفقية على 9 مناطق.
وقالت هيئة الأرصاد، في بيان تفصيلي، عبر موقعها الرسمي: تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، لتحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الوسطى والشمالية للمملكة.
وأضافت: أنه من المتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة) كذلك على أجزاء من مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم وحائل).
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