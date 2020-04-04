محمود محيي الدين: على مصر استغلال تراجع أسعار النفط في تأمين احتياجتها من البترول

طالب الدكتور محمود محيى الدين، الخبير الاقتصادى المصري، أن تستغل مصر تراجع أسعار النفط العالمية و تفكر فى عقود شراء البترول طويلة الأجل؛ لتأمين أحتياجتها من البترول.





وكانت أسعار النفط العالمية شهدت تراجعات حادة إلى أدني مستويتها منذ حرب الخليج نتيجة صراع بين روسيا والسعودية على اليات ضبط أسواق النف.

وقال محمود محيى الدين، خلال المحاضرة التى عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية عبر الإنترنت مساء اليوم، إن ما شهده أسواق المال عالميا من أزمة ليس نتيجة أزمة في قطاع التمويل وإنما صدمة العرض والطلب تسببت فيها أزمة صحية بالأساس، مشيراً إلى أن هناك مؤشرات للتعافى عندما أقر الكونجرس الأمريكى نحو تريليونى دولار، كما أن أسواق المال لديها ميزة جيدة بوجود مؤشرات قياس يومية للأداء