Advertisements

محمود محيي الدين: على مصر استغلال تراجع أسعار النفط في تأمين احتياجتها من البترول

السبت 04/أبريل/2020 - 08:34 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

طالب الدكتور محمود محيى الدين، الخبير الاقتصادى المصري، أن تستغل مصر تراجع أسعار النفط العالمية و تفكر فى عقود شراء البترول طويلة الأجل؛ لتأمين أحتياجتها من البترول.


وكانت أسعار النفط العالمية شهدت تراجعات حادة إلى أدني مستويتها منذ حرب الخليج نتيجة صراع بين روسيا والسعودية على اليات ضبط أسواق النف.

 

وقال محمود محيى الدين، خلال المحاضرة التى عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية عبر الإنترنت مساء اليوم، إن ما شهده أسواق المال عالميا من أزمة ليس نتيجة أزمة في قطاع التمويل وإنما صدمة العرض والطلب تسببت فيها أزمة صحية بالأساس، مشيراً إلى أن هناك مؤشرات للتعافى عندما أقر الكونجرس الأمريكى نحو تريليونى دولار، كما أن أسواق المال لديها ميزة جيدة بوجود مؤشرات قياس يومية للأداء

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صراع روسيا والسعودية تراجع النفط النفط اسعار النفط العالمية

أخبار تهمك

لمجابهة كورونا.. تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي بأيدي مصرية (فيديو)

منذ ساعة و 26 دقيقة

الكشف عن مخطط الأهلي لخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ حوالي 7 ساعات

هيدرسفيلد يبلغ الأهلي بقراره الأخير بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

محمد صلاح أهلاوي أم زملكاوي.. وائل جمعة يكشف مفاجأة

منذ أقل من ساعتين

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. الإسماعيلي يحدد شروطه للموافقة على رحيل باهر المحمدي للأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

أول تحرك من الأهلي لحسم صفقة بديل أحمد فتحي

منذ ساعة

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا.. وتسجيل 85 إصابة جديدة

منذ ساعة

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتخذ قراراً صادماً ضد أحمد فتحي

منذ ساعتين

بعد إدعائها الإصابة بكورونا.. قرار حاسم من الموسيقيين ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن المشروعات القومية الجارية

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يعيد أول المعارين

منذ 41 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

02:00 م

بعد إدعائها الإصابة بكورونا.. قرار حاسم من الموسيقيين ضد إيناس عز الدين

05:24 م

هيدرسفيلد يبلغ الأهلي بقراره الأخير بشأن رمضان صبحي

07:21 م

لمجابهة كورونا.. تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي بأيدي مصرية (فيديو)

07:28 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: البيزنس يغلب ادعاءات السوشيال ميديا