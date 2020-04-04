حسين السيد يتصدر "ترند" جوجل عقب تصريحاته عن فايلر

تصدر اللاعب حسين السيد ظهير الأيسر المعار لنادي الصفاقسي التونسي، "ترن" محرك البحث الأشهر "جوجل"، بعد تصريحاته عن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.





تصريحات حسين السيد





وحل حسين السيد نجم الأهلي ضيفًا على فضائية "أون تايم سبورتس"، وأدلى بمجموعة من التصريحات التي تخص مسيرته، وتتعلق بفايلر وكذلك فرصه في النادي الأهلي.





حسين السيد والأهلي





أبدى حسين السيد لاعب الأهلي المعار للدوري التونسي، رغبته في العودة إلى صفوف النادي الأهلي وحجز مكان في التشكيلة الأساسية عقب انتهاء إعارته التي تستمر لـ6 أشهر.





فايلر و حسين السيد





وقال حسين السيد إن فايلر لم يمنعه من المشركة من التدريبات، ولكن كان يؤديها برفقة أحد الشباب خلف المرمى وهو ما أحزنه بشدة لدرجة البكاء في أحد المرات.





علاقة حسين السيد بمدرب الأهلي





وكشف حسين السيد علاقته بالمدرب السويسري فايلر قائلًا: "فايلر أشاد بي وفي أحد المرات طلب أن يقدم لي المساعدة، وأن يساعدني بالاحتراف في الدوري البلجيكي أو السويسري، لأن إمكاناتك كبيرة"، ورد السيد عليه: "موافق".





رحلة حسين السيد بالسعودية





وأكد حسين السيد أنه عندما عاد من السعودية كان مركز الجهة اليسرى للنادي الأهلي ممتلئ، حيث يلعب به أيمن أشؤف ومحمود وحيد، إلى جانب الدولي التونسي علي معلول، اللاعب الذي يقدم أداءً كبيرًا مع الفريق ويصعب جلوسه على دكة البدلاء.





استبعاد حسين السيد من المران





وأوضح حسين السيد لاعب الأهلي، الشهير بـ "مارسيلو"، الذي يشبهه في الاستايل والكاريزما، أنه لم يستبعد من المران، مؤكدًا على أن المدير الفني السويسري يقوم باستبعاد بعض اللاعبين بالفعل.











