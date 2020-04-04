أحمد فتحي يكشف عن تجربته في فيلم "الغسالة".. وهذا أكثر موقف صعب تعرضت له

الفجر الفني

حدثنا عن تجربتك في فيلم الغسالة؟ وما الذي جذبك للعمل؟



هل يوجد أعمال الفنية جديدة آخرى التي تستعد لها خلال الفترة المقبلة؟



ما الأساس الذي توافق عليه على الدور المقدم لك ؟



بداياتك في مجال التمثيل ومن شجعك للدخول في هذا المجال ؟



ما أقرب الأعمال الفنية التي قدمتها إلي قلبك ؟



الفن ياخذ ويعطي فماذا أخذ منك وماذا أعطى لك؟



لو رجع بينا الزمن تتمنى تعمل عمل فني مع مين الممثلين ؟ ومين حديثا تتمنى العمل معهم ؟



وما أفضل مرحلة عمرية لك؟ وحدثنا عن أيام الدراسة ؟ وهل أخذت جواب رفد من قبل؟ وما مجموعك في الثانوية العامة؟



هل يوجد أدوار في أعمال عندما كنت تشاهدها كنت تتمنى عملها؟



هل لديك أصدقاء في الوسط الفني ؟ ومن اقريهم لك؟



احكلينا عن موقف صعب اتعرضت له خلال مشوارك الفني ؟



الكثير من المواقف الصعبة والمحزنة، وتذكرت شئ من يومين ، كنت أقوم بعمل إعلان، وكنت في ذلك الوقت لم أكن مشهور، والإعلان كان من المفترض تصويره في شرم الشيخ، فجلست طوال الليل حتى الصباح في أتوبيس غير آدامي، وعندما ذهب وجدت أن العظماء يجلسون في فندق ونحن لا، وذهبنا للتصوير وركبنا في نفس الأتوبيس ولم ننم في مكان.



بخفة دمه استطاع أنه يلفت إليه الأنظار، كان ذكي في اختيار أدواره، ترك بصمة في قلوب وعقول الجماهير، صارت إفيهاته من أبرز "الكوميكس" في مواقع التواصل الاجتماعي، أتقن أدواره باحترافية شديدة، أحبه الجمبع جديثنا عن الفنان أحمد فتحي.التقى "" بالفنان أحمد فتحي، وفتح قلبه لنا وتحدث في الكثير من الأمور، عن أعماله الجديدة وعن المواقف الصعبة التي تعرض لها أثناء مشواره الفني.وإلى نص الحوار:-فيلم جديد وهو خيال علمي، مع مجموعة جميلة كثيراً، وهذا ما شجعني للعمل به، والمخرج واعد كثيراً "عصام عبد الحميد" ، وهذا المخرج سيكون من أهم المخرجين في مصر، سيناريست لأول مرة عادل صليب، ويوجد في العمل كل من محمود حميدة، هنا الزاهد ، محمد سلام ، ودوري جديد كثيراً بالنسبة لي وبالنسبة للسينما المصرية، وقفنا تصوير بسبب سوء الأحوال التي نمر بها.أشارك في مسلسل "وصل أمانة" ضيف شرف مغ علي ربيع ومصطفى خاطر، وأجسد في هذا المسلسل شخصية عفريت، وضيف شرف مع محمد سلام ومحمد عبد الرحمان توته من المفترض عرضه في رمضان، أجسد شخصية تاجر آثار، صعيدي وكبير، العمل نفسه هو الذي جذبني للعمل في هذه الأعمال.جودة العمل، الدور أن يكون جديد، أو أحاول بأن يكون جديد بالنسبة لي.مثلت في الجامعة، وبعد ذلك هواية ثم دخلت أداب مسرح شعبة تمثيل وإخراج، الذي شجعني والدي ، في أول مرة شاهدني قال لي تعلم شئ مهم أن يكون لحلمك يدين ورجلين يجب تتعلم .أكثر من عمل منها كابتن مصر، وبدايتي في بنات العم، كل محطة يكون بها عمل مفضل لي .أخذ مني معظم حياتي وأعطاني كل شئأتمنى مع كل الموهوبين والعظيم أحمد زكي و محمود مرسي، مع جميع العظماء ولو بكلمة.لا أعرف، وأيام الدراسة كنت مثل أي شاب، فكنا مشاغبين ولم نمتلك مال مثل أي شخص، لم أُخذ جواب رفد من قبل، مجموعي في الثانوية العامة أود أن يكون سر.بالتأكيد، كنت أتمنى أن أكون في فيلم الممر، وأقوم بعمل دور الصحفي الذي جسده أحمد رزق، والذي فعله بإقتدار شديد، كنت أتمنى أكون في فيلم "تراب الماس" وأجسد الدور الذي فعله تيسون المجرم ، ويوجد أيضا دور آخر ولكنه لا يوجد في الفيلم ولكنه موجود في الرواية صديق الولد ، كل الأفلام العظيمة التي حققت نجاح جماهيري كنت أتمنى أن أتواجد بها.جميهم أصدقائي، وأقربهم لي بيومي فؤاد وأحمد الجندي.