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على طريقتها الخاصة.. نهال عنبر توجه رسالة شكر لجيش مصر الأبيض

السبت 04/أبريل/2020 - 09:57 م
نهال عنبر
نهال عنبر
فايقة محمد عادل
توجه الفنانة نهال عنبر ، بالشكر لـ جيش مصر الأبيض من الأطباء والممرضين التي حارب فيروس كورونا من خلال نشرها فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام". 

وظهرت "نهال"، في الفيديو توجه الشكر لجيش مصر الأبيض في كل أنحاء الجمهورية وخاصة مستشفي صدر العباسية علي مجهوداتهم في مساعدة المرضي.

وعلقت "عنبر"، قائلة: "ألف شكر لجيش مصر الأبيض ربنا يحميكم ويرجعكم بيتكم ولأسرتكم بألف سلامة".

يذكر أن آخر أعمال نهال عنبر، مسلسل "بلا دليل"، وتدور أحداثة في إطار الأثارة والغموض، وشارك في بطولته الفنانة درة وخالد سليم واحمد كراراه، ومن تأليف إنجي علاء، ومن إخراج منال الصيفي.

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