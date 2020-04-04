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أسامة هيكل: الدولة ليست مضطرة لزيادة ساعات الحظر الآن

السبت 04/أبريل/2020 - 09:22 م
أسامة هيكل
أسامة هيكل
هدى عبدالرازق
قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن معدل الإصابات بفيروس كورونا في مصر جيد، حيث مازالت مصر في المرحلة الثانية، ونحاول البقاء فيها أطول مدة ممكنة.

وأشار "هيكل"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، مساء السبت، إلى أن المواطنين يجب أن يلتزموا بالتباعد الاجتماعي، منوها بأن الدولة تحاول ألا تتوقف عجلة الانتاج مع استثناء كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من العودة للعمل.

وأوضح أن الدولة وفرت كافة الاجراءت لحماية العاملين الذين سيعودوا للعمل، كتوفير الرعاية طبية، منوها بأن ما يقلق هو أن تتضاعف الاصابات بالكورونا بشكل سريع.

وأكد وزير الدولة للإعلام، أن الدولة ليست مضطرة الآن لزيادة ساعات الحظر، ولكن قدي كون أمر وارد مستقبلا، متوقعا مد فترة حظر حركة تجول المواطنين، وكذلك حظر حركة الطيران، وتعليق الدراسة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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