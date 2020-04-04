نادر شوقي ينشر رسالة غامضة مع لاعب الأهلي السابق

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أثار نادر شوقي وكيل اللاعبين، التساؤلات خلال الساعات الماضية من قبل الجماهير على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وجاءت تساؤلات الجماهير، بعدما قام شوقي بنشر صورة تجمعه مع أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، وأمام شعار النادي الأهلي، وكتب عليها "مرحبًا بعودتك".



وكان أحمد حمدي، انتقل من صفوف الأهلي إلى صفوف الجونة، على سبيل الإعارة لمدة موسم قبل أن يتم بيعه بصفة نهائية الموسم الماضي.



ويبحث النادي الأهلي، عن لاعب جديد من أجل تدعيم خط الوسط في ظل رحيل حسام عاشور قائد الفريق، عقب نهاية عقده وعدم التجديد له الفترة المقبلة.