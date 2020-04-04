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شعبة الخضروات والفاكهة توضح حقيقة ارتفاع الأسعار منذ بدء حظر التجوال

السبت 04/أبريل/2020 - 09:25 م
أسعار الخضراوت والفاكهة
أسعار الخضراوت والفاكهة
الفجر الاقتصادي

سجلت أسعار الفاكهة والخضروات بسوق العبور للجملة، استقرار في ظل حرص الحكومة ووزارة التموين على توافرها خاصة خلال فترة الحظر الجزئي الذي تمر بها البلاد.

 

 

 

وأكد أعضاء بشعبة الخضروات والفاكهة أن   البرتقال أبو سرة يتراوح سعرة بين  بين 4-9 جنيها، و سعر اليوسفي يتراوح بين 4-8 جنيهات، وسجل سعر الليمون ليتراوح 4-14 جنيها للكيلو.

 

 

وتراوح سعر التفاح الأمريكى والإيطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها، والتفاح الجولدن 17 جنيها، والتفاح السورى 18 جنيها،  التفاح المصري 7 جنيهات، بينما سعر الفراولة لتترواح بين 3 – 7 جنيهات، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات، كما سجلت أسعار الجوافة 3 جنيهات، وتراوح سعر الكاكا بين 6- 9 جنيهات..


ونفت الشعبة أن تكون أسعار الخضروات قد تأثرت منذ سريان حظر التجوال الذي أعلنته الحكومة لمكافحة فيروس كورونا.

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