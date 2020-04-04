الرقابة المالية: اتخذنا إجراءات تحقق سلامة نشاط التمويل متناهي الصغر





آخر تطورات أزمة كورونا :



وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.



وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



كشف الدكتور أحمد حسين، رئيس قطاع التمويل متناهي الصغر بهيئة الرقابة المالية، عن تفاصيل حزمة التدابير الإضافية التي تم إقرارها للتيسير على عملاء نشاط التمويل متناهى الصغر وتحقيق سلامة واستقرار النشاط.وقال "حسين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، إنه منذ شعور الهيئة بوجود أزمة تضرب البلاد وهي أنتشار فيروس كورونا، اتخذت أول خطواتها في منتصف مارس الماضيكان أولها بالبحث عن كل جهات التمويل متناهي الصغر وتوعية العملاء في كل المؤسسات، وثانيًا تقديم كل التسهيلات الممكنة لأصحاب المشروعات.وأوضح أنه صدر قرارًا جديدًا في نهاية مارس يتضمن إقرار تيسيرات التعامل مع العملاء، وتوجيه جهات التمويل متناهي الصغر بعد دراسة كل حالة بمفردها بتخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المُستحقة من العملاء لشهري مارس وأبريل بما يعادل 50% من قيمة كل قسط حتى نهاية مدة التمويل، بما يسمح لجهات التمويل تغطية تكاليف وأعباء التمويل التي حصلت عليه جهات التمويل متناهي الصغر من مصادر التمويل المختلفة في سبيل استمرار قدرتها على تقديم الخدمات للعملاء.وأشار إلى أن هذه الإجراءات واضحة ومُعلنة تم إبلاغ بها كل الجهات، مع تعميم كافة الإرشادات والتوجيهات لكافة القطاعات، مشيرًا إلى أنه يوجد داخل الهيئة خلية لإدارة الأزمة تُتابع الأحداث يوميًا وتتواصل مع كافة الجهات لحل مشاكلها.