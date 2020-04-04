الأنبا باخوم: العالم لن يعود كما كان بعد انتهاء جائحة كورونا

قال الأنبا باخوم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، إن هناك العديد من المقالات والدراسات الاجتماعية التى تؤكد على صعوبة أن نعود إلى المعتاد بعد الانتهاء من أزمة وباء كورونا.





وأشار «باخوم»، في تدوينه له، اليوم السبت، عبر حسابه الشخصى علي موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك» إلى أن مجلة (Mit Technology Review)، قد أكدت ان من المستحيل بان نعود إلى المعتاد لأن المعتاد نفسه سيتغير.





وأضاف، من المهم ذُكر أنه لكى نوقف العدوى يجب تغير جذرى لسلوكياتنا وطريقة حياتنا وتصرفاتنا بأننا كيف نعمل، كيف نمارس الرياضة، والعلاقات الاجتماعية، ورعاية الأقارب وهذا الأمر ليس فقط حتى 15 ابريل.









وتابع: أعتقد أكثر بكثير، فى رأى ومن المحتمل الخطأ، حتى نجد علاج أو واقى من هذا الفيروس والأمر لا يأخذ وقت قصير والحل الوحيد الآن هو البعد أو التباعد فى المسافات بين الأشخاص، عدم الخروج إلا فى الضرورة وهذه ليس خاصية إضافية بل أصبح فرض، بالتالي الحجر المنزلى سيعودنا على طرق جديده، كطريقة عمل، تواصل، حتى الصلاة، مع الوقت العديد من هذه الطرق ستصبح اعتيادية.









وتابع، فهناك بعض الأشياء أكيد ستعود إلى المعتاد، من الممكن بعد بضعة أسابيع أو أشهر، لكن البعض لن يعود ابدًا، سنبدأ فى وسائل حماية اجتماعية جديدة، مثلما حدث بعد أحداث 11 سبتمبر، تغيرت العديد من الإجراءات الأمنية بالمطارات والسفر والعلاقات مع الدول.









ولفت الي أنه عقب انتهاء وباء كورونا قد يصبح دخول المطار مرهونا بكشف عن طريقة جهاز تتبعي يوضح عدم المرض للمسافر، وأيضًا عدم تقاربه من شخص مريض منذ فتره (وهو يحدث بالفعل الآن بالصين)، لافتًا إلى أن بعض الأماكن ستمنع الدخول إلا بالكمامة الطبية، أشياء كثيرة ستتغير وتصبح المعتاد.









واختتم، سنخرج بالتأكيد من هذه الازمه، ولكن ليس بلا جروح: عدد الوفيات هو ليس رقم فقط يخيفنا حتى الآن، هم اشخاص، هم عائلين اسر، هم أبناء وبنات، هم علاقة، وآخر بقى بدون هذه العلاقة، فهناك من مات ودفن دون أقاربه، وهناك من انتزع منه ابنه او والده قصرا للحجر الصحي، هناك مآسي عديدة، هناك من حرقت جثمانهم كي لا ينقلوا العدوى، هناك وهناك، سنخرج بالتأكيد من هذه الأزمة، ولكن من المهم بعد الخروج، هل سنعود الى المعتاد من حياتنا، ام سيكون شيء قد تغير بنا.



