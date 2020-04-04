نشرة حوادث "الفجر": ضبط تجار مخدرات بتهمة "غسيل ربع مليار جنيه" بمطروح

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:





استغل 4 أشخاص عملهم السابق بداخل صيدلية بمنطقة الزيتون لسرقتها، والسبب كان حاضرا خلافات مالية مع مستأجرها، وزين لهم الشيطان فكرتهم الجهنمية، وقاموا بالتخطيط لسرقة أدوية من داخل الصيدلية تقدر قيمتها 100 ألف جنيه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهم، لتقرر النيابة إحالتهم إلى محكمة الجنح.





"سجدة" الرضيعة التي أثارت غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، خلال الساعات الماضية، بعد تداول صورا بتعذيب والدتها لها، وقص شعرها، وكسر رجلها، ليوصل الأمر إلى تسخين ملعقة وحرق جسدها.





رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تتبع نشاط أربعة عشر عنصرا إجراميًا (مقيمين بمحافظة مطروح).





قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة اليوم السبت، بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهما في قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، لجلسة 3 مايو المقبل؛ لتعذر حضور المتهمين.





قدم سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية، بلاغًا للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد الشيخ محمد الصغير، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان المصري (سابقًا)، ومستشار وزير الأوقاف الأسبق؛ لتحريضه أثيوبيا ضد مصر وشعبها.





واقعة مأساوية وغريبة من نوعها، حيث قرر مسن يحمل جنسية دولة أجنبية التخلص من حياته بسبب معاناته من أمراض الشيخوخة داخل شقته في منطقة قصر النيل، وعندما اقترح فكرته على المحامي الشخصي له وسائقه ساعداه في هذه الفكره ليكونا مشتركين في وفاته وقاموا ببيع سلاح ناري له ليتخلص من حياته.





قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى أحداث العنف التى وقعت فى منطقة الطالبية والتى وقعت فى أغسطس من عام 2014، والمعروفة بـ"أحداث عنف الطالبية"، لـ 4 مايو لتعذر حضور المتهم.





صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



