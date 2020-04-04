الأهلي بمن حضر.. تشكيلة المادر الأحمر في الموسم المقبل بعد رحيل الثلاثة الكبار

أُسدل الستار على ملف تجديد حسام عاشور ووليد سليمان وأحمد فتحي وشريف إكرامي رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الأيام الماضية.





ونجح الأهلي في تجديد التعاقد مع وليد سليمان صانع ألعاب الفريق، لمدة موسمين متتاليين، فيما تم توجيه الشكر إلى حسام عاشور قائد الفريق مع إمكانية إعتزاله داخل القلعة الحمراء والحصول على الإمتيازات.





كما أعلن المارد الأحمر، عن رحيل شريف إكرامي حارس الفريق بناءً على رغبته في ظل عدم المشاركة بشكل أساسي ورغبته في خوض تجربة جديدة.





ومن ناحية أخرى رفض أحمد فتحي، التوقيع على عقود تجديده مع المارد الأحمر، مفضلًا الاكتفاء بما قدمه للشياطين الحمر والخروج من أجل تأمين مستقبله.





ويرصد "الفجر الرياضي" تشكيل الأهلي بالموسم الجديد عقب رحيل ثلاثي الفريق مع نهاية المسابقات الحالية من خلال التقرير الآتي:-





ومن المتوقع أن يظل تشكيل الأهلي كما اعتاد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني، باستثناء وجود محمد هاني بدلًا من أحمد فتحي، ويظل مركز الحراسة محتفظ به محمد الشناوي، فيما يعود حمدي فتحي المصاب حاليًا لتعويض حسام عاشور.





وسيكون التشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – أليو ديانج.

خط الهجوم: حسين الشحات – مروان محسن – جونيور أجايي.