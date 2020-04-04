عمرو موسى: الشيء الوحيد الثابت بعد "كورونا" هو كروية الأرض (فيديو)

قال السفير عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، إن المفكرين وأصحاب الرأي أجمعوا على أن العالم بعد فيروس كورونا سيتغير، ومن أطرف التعليقات على تغير العالم بعد هذه الأزمة بأن الشيء الثابت بعد انتهاء هذا الفيروس هو أن الأرض ستظل كورية.





وتابع "موسى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، أن جدول الأعمال العالمي الذي تعمل في اطاره المنظمات الدولية يتضمن مناقشة ملف الإرهاب ومنع انتشار الأسلحة النووية، ستكون أولوياته خلال الفترة المقبلة مناقشة ملف الأوبئة والتغير المناخ والانفجار السكاني، معقبًا:" هذه الملفات تشكل تهديد لسلم والأمن الدولي أكثر من القوة النووية التي حيدت من خلال أسلحة نووية أخرى".





ولفت إلى أن النظام العالمي متعدد الأطراف بعد هذه الأزمة سيبقى، ولكن سيعمل على اعادة النظر في أداء منظمة الصحة العالمية، ودورها في مواجهة فيروس كورونا.









أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.





وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



