أخوها مفيهوش خدش.. والدة الطفلة سجدة: '"بلاقي نفسي عايزة أضربها'

في مفاجأة صادة،ك كشفت التحقيقات عن أن الطفلة "سجدة" صاحبة الـ 6 شهور، ضحية التعذيب على يد أمها بمنطقة إمبابة شمال الجيزة ، كانت تتعرض للضرب المبرح والحرق وقص شعرها، منذ ولادتها، في حين أن "أخوها مفيهوش خدش".





وأضافت التحقيقات، أن "ساجدة" لديها شقيق أكبر منها عمره عام ونصف، يدعى "عبد الله"، وتبين أنه لم يتعرض لأي نوع من أنواع التعذيب أو الضرب على يد والدته، حيث كانت تضرب شقيقته فقط، حتى وصل بها الأمر إلى قص شعرها وتسخين الملعقة وحرقها بجسدها.





وقالت الأم خلال التحقيقات التي أجريت معها " بلاقي نفسي عايزة اضربها من غير سبب"، مشيرة " عمري ما ضربت عبد الله أخوها من يوم لما اتولد".

شهود عيان أفادوا، بأن جيران الأم طلبوا منها الطفلة لرعايتها وتربيتها صحبة أبنائهم، خوفًا عليها من التعذيب والضرب المبرح، وعند إبلاغ الأب بما يحدث مع نجلته كان يرد "خليها تقتلها أحسن".





وأشار جيران الطفلة الرضيعة إلى أن الأم لديها طفل آخر، لكنها لم تعتدي عليه بالضرب مثلما تفعل مع رضيعتها، ولدى سؤالها عن سبب فعلها ذلك، كانت تجيب " مش عايزة خلفة البنات".





وتلقى صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل، بلاغًا مساء أمس الجمعة، مفاده بتعرض طفلة عمرها 6 شهور للتعذيب والضرب المبرح والحرق على جسدها، وتبين أن الطفلة تدعى ساجدة محمد حامد، ووالدتها تدعي "فاطمة.ك.ع.ف"، 24 سنة، ربة منزل، ومقيمة بشارع المطار، منطقة إمبابة، شمال الجيزة، وحرر البلاغ رقم 12498، بتاريخ أمس الجمعة.





وبعرض الأمر على الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة وجهت بالتواصل مع الأجهزة الأمنية بالجيزة.





وتواصل مدير خط نجدة الطفل مع المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، وبدوره وجه رئيس نيابة إمبابة، بالتحقيق في ملابسات الواقعة، وأصدر قرارا بسرعة القبض على والدة الطفلة والتحقيق معها.





وأُعدت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة مأمورية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، وتمكنت القوات من القبض عليها في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت داخل شقتها بشارع جمال عبد الناصر المتفرع من شارع المطار، بنطاق قسم شرطة إمبابة.





التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة توصلت إلى أن والد الرضيعة يدعي محمد حامد، 33 سنة، حارس جراج بنادي الزمالك، كما تم التوصل إلى أنهما لديهما ابن آخر غير ساجدة.