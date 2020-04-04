أمانة جدة تستخدم تقنية المسح الحراري لكشف مصابي "كورونا"





أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم السبت، أنها تستخدم تقنية المسح الحراري الجوي عبر طائرات "الدرون" المزودة بكاميرات حرارية حديثة ومتعددة الأطياف، التي تعمل على الذكاء الاصطناعي؛ لمراقبة درجة حرارة مرتادي أسواق النفع العام بجدة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، وبالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ممثلة في معهد الفضاء والطيران.





وتقوم طائرات "الدرون" بقراءة درجة حرارة الجسم للأفراد داخل الحشود والمجموعات البشرية في المناطق المفتوحة، وتحديد من لديهم درجة حرارة غير طبيعية بشكل آلي، لاتخاذ الإجراءات الوقائية بهدف متابعة سلامة المتسوقين.



