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لمواجهة كورونا.. وكيل صحة بني سويف يقود فريقًا لتطهير قريتي دموشيا وبني عفان (صور)

السبت 04/أبريل/2020 - 09:44 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
قاد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة صحة بني سويف، اليوم السبت، فرق من ناقلات الأمراض التابعة لإدارة المتوطنة والطب الوقائي بالمديرية إلى قريتي "بني عفان ودموشيا" بمركز بني سويف وذلك لتطهير وتعقيم كافة المنشات الحكومية والمنازل والشوارع ودور العبادة لمنع انتشار الفيروس.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، حيث أسفرت الحملات اليومية، عن تطهير 9 قرى بمركز بني سويف، قامت خلالها فرق الحملة بتطهير 83 منشأة صحية و82 منشأة حكومية، بالإضافة إلى مصنع شهير للإليكترونيات بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية.

وضمت الفرق الدكتورة أمنية أحمد حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتورة زهراء محمد العربي مدير إدارة الأمراض المتوطنة حيث قامت الفرق بعمليات التعقيم والتطهير في كافة أنحاء القري بما يضمن سلامة وصحة المواطنين وتم توزيع عددًا من البوسترات موضح بها شرح مبسط لكيفية الوقاية من العدوى بفيروس كورونا.

كما ناشدت الفرق الأهالي بضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج الإ للضرورة والالتزام بالإجراءات الوقائية التي تعلنها وزارة الصحة من أجل سلامتهم وتجنب المصافحة باليد والعناق والزحام من أجل منع انتقال العدوى بالفيروس.

وفي سياق متصل، حّذرت مديرية الصحة ببني سويف، من الوقوع في عمليات نصب وإبتزاز من بعض معدومي الضمير، مؤكدًا أن تحليل الـ(bcr) لكشف الإصابة بفيروس "كورونا" من عدمه، متوفر بالمعمل المشترك التابع لمديرية الصحة فقط، وغير متوفر بمعامل التحاليل الخاصة، بجميع مراكز المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة، في بيان سابق له، أن التحاليل قاصرة فقط على الحالات المشتبه بها بإصابتها بأعراض فيروس كورونا، طبقًا لتوصيف الحالات الصادر من وزارة الصحة، مشيرا إلى أن بعض المعامل الخاصة بالتحاليل قد بدأت فى الإعلان عن وجود التحاليل لديها، للمتاجرة بالمواطنين.

وأوضح "يوسف" أنه في حالة الإعلان من أي من المعامل الخاصة بداخل بنى سويف، عن وجود أي تحاليل خاصة بالفيروس يرجى الإبلاغ فورًا على غرفة الطوارئ بمديرية الصحة 2207101-137، مشيرا إلى أن تحليل pcr يشتمل عن طريق أخذ مسحه من الحلق والأنف والبصاق من الحالات المشتبه فيها،والتى ظهرت عليها الأعراض طبقا لبروتوكول وزاره الصحة داخل المستشفيات، ويتم إرسال العينات إلي المعمل المشترك بمديرية الصحة لمعمل التحليل pcr وهو المعمل الوحيد بالمحافظه الذي يجري التحليل به.
لمواجهة كورونا.. وكيل صحة بني سويف يقود فريقًا لتطهير قريتي دموشيا وبني عفان (صور)
لمواجهة كورونا.. وكيل صحة بني سويف يقود فريقًا لتطهير قريتي دموشيا وبني عفان (صور)
لمواجهة كورونا.. وكيل صحة بني سويف يقود فريقًا لتطهير قريتي دموشيا وبني عفان (صور)
لمواجهة كورونا.. وكيل صحة بني سويف يقود فريقًا لتطهير قريتي دموشيا وبني عفان (صور)
لمواجهة كورونا.. وكيل صحة بني سويف يقود فريقًا لتطهير قريتي دموشيا وبني عفان (صور)
لمواجهة كورونا.. وكيل صحة بني سويف يقود فريقًا لتطهير قريتي دموشيا وبني عفان (صور)
لمواجهة كورونا.. وكيل صحة بني سويف يقود فريقًا لتطهير قريتي دموشيا وبني عفان (صور)
لمواجهة كورونا.. وكيل صحة بني سويف يقود فريقًا لتطهير قريتي دموشيا وبني عفان (صور)

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