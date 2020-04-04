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خاص.. الأهلي يتواصل مع "حجازي" لقيادة دفاع الفريق الموسم المقبل

السبت 04/أبريل/2020 - 09:47 م
أحمد حجازي
أحمد حجازي
علي نبوي

 

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن قيام لجنة التخطيط بالنادي الأحمر بالتواصل مع أحمد حجازي لاعب فريق ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي للتعاقد معه في الصيف المقبل.

 

وأضاف المصدر بأن الأهلي يسعى للتعاقد مع لاعبه السابق لترميم دفاعه في الموسم المقبل.

 

وتابع المصدر بأن مسئولو النادي الأهلي أجروا اتصالات بحجازي في محاولة منهم لإقناعه بالانضمام للقلعة الحمراء.

 

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل من أجل المنافسة على جميع الألقاب في الموسم المقبل.

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