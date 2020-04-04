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الصور الأولى للطفلة "سجدة" وشقيقها داخل مقر نيابة إمبابة

السبت 04/أبريل/2020 - 09:53 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
حصلت بوابة الفجر، على صور للطفلة "سجدة "وشقيقها "عبد الله" حال تواجدهما داخل مقر نيابة إمبابة، اليوم السبت.

وفجرت التحقيقات مفاجآت حول واقعة تعذيب الرضيعة "ساجدة"، على يد والدتها بمنطقة إمبابة، إذ تبين أن الطفلة كانت تعرضت للتعذيب الواضح بالصور المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، منذ حوالي شهر، وتداولت الصور أمس الجمعة على الفيسبوك.

ولدى سؤال السيدة التي تقدم ببلاغا مساء أمس الجمعة إلى المجلس القومي للأمومة والطفولة، قررت " جارة الأم هي اللي بعتتلي الصور"، مشيرة، " كل مدة الجيران بتاخد الطفلين لرعايتهما".

وكشفت التحقيقات عن أن الطفلة "ساجدة" صاحبة الـ 6 شهور، كانت تتعرض للضرب المبرح والحرق وقص شعرها، منذ ولادتها، على يد والدتها، بمنطقة إمبابة شمال الجيزة.

وأضافت التحقيقات أن " ساجدة" لديها شقيق أكبر منها عمره عام ونصف، يدعى " عبد الله"، وتبين أنه لم يتعرض لأي نوع من أنواع التعذيب أو الضرب على يد والدته، حيث كانت تضرب شقيقته فقط، حتي وصل بها الأمر إلى قص شعرها وتسخين الملعقة وحرقها بجسدها.

وقالت الأم خلال التحقيقات التي أجريت معها " بلاقي نفسي عايزة اضربها من غير سبب"، مشيرة " عمري ما ضربت عبد الله أخوها من يوم لما اتولد". 
شهود عيان أفادوا، بأن جيران الأم طلبوا منها الطفلة لرعايتها وتربيتها صحبة أبنائهم، خوفًا عليها من التعذيب والضرب المبرح، وعند إبلاغ الأب بما يحدث مع نجلته كان يرد " خليها تقتلها أحسن".

وأشار جيران الطفلة الرضيعة إلى أن الأم لديها طفل آخر، لكنها لم تتعدي عليه بالضرب مثلما تفعل مع رضيعتها، ولدي سؤالها عن سبب فعلها ذلك، كانت تجيب " مش عايزة خلفة البنات".

وتلقى صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل، بلاغًا مساء أمس الجمعة، مفاده بتعرض طفلة عمرها 6 شهور للتعذيب والضرب المبرح والحرق على جسدها، وتبين أن الطفلة تدعي ساجدة محمد حامد، ووالدتها تدعي "فاطمة.ك.ع.ف"، 24 سنة، ربة منزل، ومقيمة بشارع المطار، منطقة إمبابة، شمال الجيزة، وحرر البلاغ رقم 12498، بتاريخ أمس الجمعة.

وبعرض الأمر على الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة وجهت بالتواصل مع الأجهزة الأمنية بالجيزة.

وتواصل مدير خط نجدة الطفل مع المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، وبدوره وجه رئيس نيابة إمبابة، بالتحقيق في ملابسات الواقعة، وأصدر قرارا بسرعة القبض على والدة الطفلة والتحقيق معها.

وأُعدت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة مأمورية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، وتمكنت القوات من القبض عليها في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت داخل شقتها بشارع جمال عبد الناصر المتفرع من شارع المطار، بنطاق قسم شرطة إمبابة.

التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة توصلت إلى أن والد الرضيعة يدعي محمد حامد، 33 سنة، حارس جراج بنادي الزمالك، كما تم التوصل إلى أنهما لديهما ابن آخر غير ساجدة.



الصور الأولى للطفلة "سجدة" وشقيقها داخل مقر نيابة إمبابة
الصور الأولى للطفلة "سجدة" وشقيقها داخل مقر نيابة إمبابة
الصور الأولى للطفلة "سجدة" وشقيقها داخل مقر نيابة إمبابة
الصور الأولى للطفلة "سجدة" وشقيقها داخل مقر نيابة إمبابة

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