التضامن: غدًا بدء صرف المعاشات للفئة الثانية لمن يتقاضون أقل من 2000 جنيه

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أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، أن غدًا الأحد، بدء صرف المعاشات لمن يتقاضون معاش من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه لمدة ثلاثة أيام وهى "الأحد والإثنين والثلاثاء" الموافق (7،6،5) من شهر إبريل، ويكون الصرف لمن يتقاضون معاش أكثر من 2000 جنيه إعتبارا من يومي الأربعاء والخميس (8 و9) إبريل، كما يتم الصرف بداية من الأحد 12 إبريل لكل من لم يقم بصرف معاشه ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.



وكانت تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، تقرير غرفة العمليات المركزية بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي لصرف معاشات شهر أبريل على مدى ساعات اليوم السبت، والتي أشارت إلى إنتظام عمليات صرف المعاشات خلال الأيام الثلاثة الأول من شهر أبريل، حيث إنتهت اليوم الوزارة من صرف معاشات الشريحة الأولى لمن يصرف 1000 جنيها فاقل، حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى نهاية اليوم السبت الرابع من أبريل مليون و630 الف حركة صرف بقيمة إجمالية تقارب مليار و288 مليون جنيه.



وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 226 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب من 187 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات (ATM)الصرف الآلى 499 ألف حالة صرف بقيمة إجمالية 364 مليون جنيه، بالإضافة إلى 906 ألف حالة صرف صرفوا معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 736 مليون جنيه، فى حين تم تحويل 4.44 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد عن 1.68 مليون قائم بالصرف.



وأشارت نيفين القباج إلى الإنتهاء من صرف ما يزيد عن 67% من إجمالى قيمة المعاشات المستحقة للشريحة الأولى من أصحاب المعاشات.



كانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر إبريل لما يزيد على 8.36 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.28 مليار جنيها، وفقا لمجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للتيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس في منافذ الصرف، والتي تضمنت آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر إبريل على أن يتم تحويل كافة المعاشات المحولة على البنوك اعتبارا من اليوم الأول من شهر ابريل.



كما تقرر إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة أو مكاتب البريد مع توفير صارفات آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات، والسماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة أيضًا.



خطة المعاشات



اعتمدت خطة صرف معاشات أبريل، والتي نصت على آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من الشهر، حرصا على سلامة أصحاب المعاشات، وتقليل أعداد المترددين على منافذ الصرف كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.



ويصرف الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام "الأربعاء والخميس والسبت الموافق" (1، 2، 4) من أبريل.



أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه، فيصرفون معاشاتهم أيام "الأحد والإثنين والثلاثاء" الموافق (5، 6، 7) من أبريل، أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه، فسيقومون بصرف معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس 8 و9 إبريل، أما من يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.



انتظام صرف المعاشات



وتتابع القباج، انتظام صرف المعاشات بجميع فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية، والبالغ عددها 93 فرع دون خصم أقساط القروض، وذلك في اليوم الأول لها.



وشهدت الفروع حالة من الهدوء والتنظيم وتواجد مديرين الفروع لمتابعة عمليات تنظيم المواطنين ومنع الزحام والتكدس وتتم متابعة عمليات الصرف على مدار اليوم، والعمل على حل أي شكوى من أصحاب المعاشات والقائمين على الصرف.