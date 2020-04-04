عمرو موسى: "الاتحاد الأوروبي فشل في مجابهة كورونا.. مفيش كلام" (فيديو)

قال السفير عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، إن النظام الدولي لم يكن في اعتباره إمكانية حدوث وباء مثل كورونا، لذلك لم يهتم بهذه الأزمة في البداية بالشكل الكافي.





وشدد "موسى"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، على ضرورة أن يفكر رجال الأعمال المصريين في هذه الأزمة مستقبلًا، معقبًا: "ما يصحش مرة تانية تحصل هذه الازمة ومايكنش في مصانع كمامات، أو استعدادات بالأدوية والمستشفيات".





ولفت إلى أن الاتحاد الأوربي فشل في التعاون المفترض للمجابهة أزمة فيروس كورونا، معقبَا:" مفيش كلام.. الاتحاد الأوروبي فشل".





وأشار إلى أن الدول العظمى كانت احدى ضحايا فيروس كورونا، معقبًا: "ما كنتش لاقية كمامات، وكانت عندها أزمة زي جميع الدول، هذه الازمة كشفت القوى الحقيقة للدول".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



