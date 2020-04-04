جمعيات زراعية تشارك في تطهير وتعقيم كورنيش الإسكندرية (صور)



حيث أخذت الحملة فى الانطلاق من امام مبنى الجندى المجهول بمنطقة المنشية وسط المحافظة، وبتواجد سيارات للتعقيم والتطهير ورش طريق الكورنيش لمنع انتشار الفيروس الوبائي وحفاظا على ارواح المواطنين.

وأخذت الحملة فى توجيه التوعية والارشادات لمواطنى المحافظة خلال جلوسهم بكورنيش البحر، بضرورة الالتزام بكافة التعليمات والارشادات الوقاية والحفاظ على الصحة العامة ومنع انتقال العدوى بينهم.



أكد سيد غنيوة، أحد المشاركين في الحملة، أن هذه المبادرات من أجل القضاء على انتشار هذا الفيروس الوبائي والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار وانتقال العدوى بين الأشخاص، مضيفا أن تعاون جميع الجمعيات الزراعية مع قيادات المحافظة برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه ونجوى امين رئيس حى الجمرك للتكاتف سويا يدا واحدة بجانب جميع قيادات الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجميع المسئولين بالدولة.



كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس «كورونا» من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس «كورونا» (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.



وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



نظمت عدد من الجمعيات الزراعية بمنطقة أبيس بالإسكندرية، اليوم السبت، حملة للتطهير والتعقيم بطول كورنيش البحر بوسط وغرب المحافظة، وذلك نظرًا الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة المصرية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وتجنب انتقال العدوى بين الأشخاص.