جورجينا تصفف شعر رونالدو

استعان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بصديقته لتصفيف شعره نظراً لحالة العزل المنزلي التي يمر بها جميع نجوم الرياضة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.





ونشر رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي تسجيل فيديو عبر حسابه على تويتر، يظهر فيه صديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز وهي تقص شعره في منزلهما.





وعلق رونالدو على الفيديو بالقول "ابقى في المنزل وحافظ على أناقتك".





وقبل أيام قليلة وجه رونالدو رسالة إلى متابعيه من جزيرة ماديرا بالبرتغال، مناشداً إياهم بالبقاء في منازلهم ومساعدة العاملين في القطاع الصحي خلال أزمة فيروس كورونا.





وقال رونالدو عبر حسابه على إنستغرام لتبادل الصور الأسبوع الماضي "في هذه اللحظات الصعبة للعالم كله، علينا أن نشعر بالامتنان للأشياء التي تهم، صحتنا، عائلتنا وأحباءنا.. أبقوا في منازلكم ولنساعد كل العاملين في القطاع الصحي الذي يقاتلون من أجل إنقاذ حياة الناس".