بسبب كورونا.. الجزائر توسع الحظر على كل الولايات





أعلنت الحكومة الجزائرية، مساء اليوم السبت، عن توسيع بتوسيع الحجر الصحي الجزئي على كافة ولايات البلاد مع حظر للتجوال يبدأ من الساعة السابعة مساء احتى السابعة صباحا من يوم غد الأحد، ولذك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





هذا وقرر الوزير الأول الجزائري عبد العزيز جراد، تمديد الفترة الزمنية لحظر التجوال بالنسبة لتسع ولايات الخاضعة للحجر الصحي الجزئي، وذلك بدءا من الساعة الثالثة حتى السابعة صباحا من اليوم التالي، ويتعلق الأمر بولايات "الجزائر العاصمة، ووهران، وبجاية، وسطيف، وتيزي وزو، وتيبازة، وتلمسان، والمدية وعين الدفلى"، وتقرر أيضًا الإبقاء على ولاية البليدة تحت الحجر الصحي الشامل.





ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، في وقت سابق، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 1251 حالة، فيما تم تسجيل 25 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.





ولفتت وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء قد بلغ 90 حالة منذ تفشي الفيروس، فيما بلغ عدد الحالات التي تخضع للعلاج ببروتوكول الكلوروكين الـ626 حالة على المستوى الوطني.



