Advertisements

بسبب الكورونا.. تأجيل مونديال السيدات تحت 20 سنة

السبت 04/أبريل/2020 - 10:01 م
مونديال السيدات تحت 20 سنة
مونديال السيدات تحت 20 سنة
وكالات
أعلنت كوستاريكا، اليوم السبت، تأجيل مونديال تحت 20 سنة للسيدات، الذي كانت ستستضيفه مع بنما، في أغسطس المقبل، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

وجاء القرار من قبل لجنة التنظيم المحلي في كوستاريكا وبنما، واتباعا لتوصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم "تقديما لسلامة وصحة كل المشاركين في هذا الحدث على أي شيء آخر، تقرر تأجيل البطولة".

وقال وزير الرياضة الكوستاريكي، إرنان سولانو، إن بلاده ستكون مستعدة لتنظيم البطولة حين تسمح الظروف.

وأضاف "كوستاريكا ما تزال مستعدة للتنظيم، والالتزام بكل متطلبات (فيفا)".

أخبار تهمك

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتخذ قراراً صادماً ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

لمجابهة كورونا.. تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي بأيدي مصرية (فيديو)

منذ ساعتين و 42 دقيقة

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي بمن حضر.. تشكيلة المادر الأحمر في الموسم المقبل بعد رحيل الثلاثة الكبار

منذ 38 دقيقة

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

فايلر يفجر مفاجأة نارية بشأن مصير أزارو وبادجي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ حوالي 8 ساعات

هيدرسفيلد يبلغ الأهلي بقراره الأخير بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يعيد أول المعارين

منذ أقل من ساعتين

محمد صلاح أهلاوي أم زملكاوي.. وائل جمعة يكشف مفاجأة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد إدعائها الإصابة بكورونا.. قرار حاسم من الموسيقيين ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 5 ساعات

أسامة هيكل: الدولة ليست مضطرة لزيادة ساعات الحظر الآن

منذ ساعة الا ربع

الكشف عن مخطط الأهلي لخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

07:28 م

لمجابهة كورونا.. تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي بأيدي مصرية (فيديو)

07:28 م

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

02:00 م

بعد إدعائها الإصابة بكورونا.. قرار حاسم من الموسيقيين ضد إيناس عز الدين

05:24 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: البيزنس يغلب ادعاءات السوشيال ميديا