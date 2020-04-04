بسبب الكورونا.. تأجيل مونديال السيدات تحت 20 سنة

أعلنت كوستاريكا، اليوم السبت، تأجيل مونديال تحت 20 سنة للسيدات، الذي كانت ستستضيفه مع بنما، في أغسطس المقبل، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.





وجاء القرار من قبل لجنة التنظيم المحلي في كوستاريكا وبنما، واتباعا لتوصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).





وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم "تقديما لسلامة وصحة كل المشاركين في هذا الحدث على أي شيء آخر، تقرر تأجيل البطولة".





وقال وزير الرياضة الكوستاريكي، إرنان سولانو، إن بلاده ستكون مستعدة لتنظيم البطولة حين تسمح الظروف.





وأضاف "كوستاريكا ما تزال مستعدة للتنظيم، والالتزام بكل متطلبات (فيفا)".