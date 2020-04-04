Advertisements

جامعة جونز هوبكنز: تجاوز الإصابات بـ كورونا في الولايات المتحدة 300 ألف إصابة

السبت 04/أبريل/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، مساء اليوم السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 300 ألف إصابة.

وأكدت سائل إعلام أمريكية أن عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز الـ244 ألف والوفيات تتخطى الـ 5900

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن بلاده دخلت مرحلة حرجة في مواجهة فيروس كورونا.


وأضاف ترامب، في تصريحات له، أنه هناك خطوات ستتخذ لضمان تفادي تفاقم مخاطر تفشي فيروس كورونا.

وأكد ترامب أنه تم إجراء عدد من الاختبارات لاكتشاف الإصابات بفيروس كورونا أكثر من أي دولة أخرى.

وأشار ترامب إلى أنه سيوقع على قرار يقضي بتحويل بعض المنشآت إلى مستشفيات لاحتواء أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وحذر عالم أمريكي بارز، من إمكانية أن يحصد فيروس كورونا المستجد أرواح ما بين 100 و200 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة "ربما" تتجه نحو الركود. 

وحدد ترامب، الإثنين، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض الخطوط الاسترشادية الجديدة بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بما في ذلك تجنب تجمعات تضم أكثر من 10 أشخاص، وتناول الطعام في المطاعم والحانات، والسفر غير الضروري.

وأضاف ترامب أن المبادئ الاسترشادية الجديدة يمكن أن تستمر حتى شهري يوليو وأغسطس، لكنها قد تكون أطول.

وتابع أنه لا يبحث فرض حجر صحي في عموم البلاد في هذه المرحلة، حيث "نركز" على بؤر تفشي الفيروس داخل الولايات المتحدة.

وأعرب عن أمله في ألا تكون هناك حاجة لفرض قيود على السفر داخل الولايات المتحدة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 4349 حالة إصابة و77 حالة وفاة، وفقا لموقع "كورونا ميتر" الذي يرصد حالات الإصابة والوفيات جراء كورونا في العالم.

ومن المرجح أن يكون تأثير الوباء على العمال الأمريكيين شديدا، خصوصا لأن شبكات الأمان الاجتماعي محدودة نسبيا، ولأن هناك عددا كبيرا من العاملين بأجر بالساعة الذين غالبا ما يعتمدون على "شيكهم" التالي للأجر ليتمكنوا من تسديد إيجار مساكنهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواجهه كورونا كوفيد جونز هوبكنز جامعة جونز تجاوز الولايات المتحدة 49 اصابة 200 ألف

أخبار تهمك

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

منذ حوالي 23 ساعة

أسامة هيكل: الدولة ليست مضطرة لزيادة ساعات الحظر الآن

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتخذ قراراً صادماً ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

هيدرسفيلد يبلغ الأهلي بقراره الأخير بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي بمن حضر.. تشكيلة المادر الأحمر في الموسم المقبل بعد رحيل الثلاثة الكبار

منذ 42 دقيقة

بعد إدعائها الإصابة بكورونا.. قرار حاسم من الموسيقيين ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 5 ساعات

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يعيد أول المعارين

منذ ساعتين

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

سر تعطل صفقة أحمد فتحي مع بيراميدز

منذ أقل من ساعة

الكشف عن مخطط الأهلي لخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

محمد صلاح أهلاوي أم زملكاوي.. وائل جمعة يكشف مفاجأة

منذ حوالي 3 ساعات

لمجابهة كورونا.. تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي بأيدي مصرية (فيديو)

منذ ساعتين و 45 دقيقة

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة: ارتفاع عدد الاصابات بـ كورونا إلى 1832 والوفيات إلى 41

تسجيل 4 آلاف حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" في أمريكا

"ترامب" يوقع قراراً يخص المستلزمات اللازمة لمكافحة كورونا

أمريكا تعلن وفاة أول طفل أقل من 18 سنة بفيروس كورونا

جامعة "هوبكنز": عددة المصابين بكورونا في أمريكا يتجاوز 93 ألف حالة

جامعة "هوبكنز": أمريكا تسجل رقم قياسي جديد في عدد وفيات كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

07:28 م

لمجابهة كورونا.. تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي بأيدي مصرية (فيديو)

07:28 م

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

02:00 م

بعد إدعائها الإصابة بكورونا.. قرار حاسم من الموسيقيين ضد إيناس عز الدين

05:24 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: البيزنس يغلب ادعاءات السوشيال ميديا