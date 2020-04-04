جامعة جونز هوبكنز: تجاوز الإصابات بـ كورونا في الولايات المتحدة 300 ألف إصابة

وأكدت سائل إعلام أمريكية أن عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز الـ244 ألف والوفيات تتخطى الـ 5900





وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن بلاده دخلت مرحلة حرجة في مواجهة فيروس كورونا.









وأضاف ترامب، في تصريحات له، أنه هناك خطوات ستتخذ لضمان تفادي تفاقم مخاطر تفشي فيروس كورونا.





وأكد ترامب أنه تم إجراء عدد من الاختبارات لاكتشاف الإصابات بفيروس كورونا أكثر من أي دولة أخرى.





وأشار ترامب إلى أنه سيوقع على قرار يقضي بتحويل بعض المنشآت إلى مستشفيات لاحتواء أعداد المصابين بفيروس كورونا.





وحذر عالم أمريكي بارز، من إمكانية أن يحصد فيروس كورونا المستجد أرواح ما بين 100 و200 ألف شخص في الولايات المتحدة.





وقال ترامب إن الولايات المتحدة "ربما" تتجه نحو الركود.

وحدد ترامب، الإثنين، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض الخطوط الاسترشادية الجديدة بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بما في ذلك تجنب تجمعات تضم أكثر من 10 أشخاص، وتناول الطعام في المطاعم والحانات، والسفر غير الضروري.

وأضاف ترامب أن المبادئ الاسترشادية الجديدة يمكن أن تستمر حتى شهري يوليو وأغسطس، لكنها قد تكون أطول.

وتابع أنه لا يبحث فرض حجر صحي في عموم البلاد في هذه المرحلة، حيث "نركز" على بؤر تفشي الفيروس داخل الولايات المتحدة.

وأعرب عن أمله في ألا تكون هناك حاجة لفرض قيود على السفر داخل الولايات المتحدة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 4349 حالة إصابة و77 حالة وفاة، وفقا لموقع "كورونا ميتر" الذي يرصد حالات الإصابة والوفيات جراء كورونا في العالم.

ومن المرجح أن يكون تأثير الوباء على العمال الأمريكيين شديدا، خصوصا لأن شبكات الأمان الاجتماعي محدودة نسبيا، ولأن هناك عددا كبيرا من العاملين بأجر بالساعة الذين غالبا ما يعتمدون على "شيكهم" التالي للأجر ليتمكنوا من تسديد إيجار مساكنهم.



