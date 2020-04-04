أهم الأخبار في ريال مدريد اليوم 4 أبريل 2020 : زيدان يجتمع مع لاعبي الملكي.. الأسطورة يبدي ندمه ويفكر في العودة وصفقة مفاجئة في الطريق





شهد ريال مدريد اليوم الموافق السبت 4 أبريل 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها رغبة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي في العودة إلى ريال مدريد واجتماع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي بنجوم الفريق عبر تقنية مكالمة الفيديو وحثهم على الاهتمام بصحتهم وصحة أسرهم.





وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- رئيس اتحاد كرة القدم الإسباني يقترح طريقة لإنهاء الدوري

اقترح لويس روباليس رئيس الإتحاد الإسباني لكرة القدم فكرة جديدة قد يتم تنفيذها من أجل إنهاء بطولة الدوري الإسباني التي توقفت في 12 مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





وعن آلية إكمال بطولة الدوري في ظل أزمة فيروس كورونا، قال روباليس في تصريحات صحفية:"نقوم بدراسة خيار لعب المربع الذهبي بتواجد 4 فرق".





وعن موعد عودة كرة القدم بأي طريقة كانت، أضاف روباليس:" كرة القدم سوف تعود فقط عندما نضمن الصحة والسلامة للجميع".





واختتم روباليس تصريحاته عن إمكانية إلغاء البطولات الأوروبية قائلاً: "الإتحاد الأوروبي لم يقرر حتى الآن إلغاء المُسابقات الأوروبية، سنرى ما سيحدث".





- الفيديو وسيلة زيدان للتواصل مع نجوم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تمكن من لم شمل الفريق يوم أمس الجمعة في مكالمة فيديو بعد ثلاثة أسابيع دون أن يرى نجوم ريال مدريد بعضهم البعض.





وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن زيدان قام بلم شمل لاعبو ريال مدريد عبر مكالمة فيديو وقام بتشجيعهم وحقهم على الاهتمام بعائلاتهم في ظل انتشار فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه لم يكن هناك مجال للحديث عن التكتيك والتدريبات وكانت المحادثة إنسانية بحتة من أجل تحفيز اللاعبين وتشجيعهم على التركيز على سلامة حياتهم الشخصية في الوقت الحالي.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هذا الاجتماع يعتبر الأول للاعبين بمديرهم الفني وبعضهم البعض منذ 22 يوم وذلك منذ أن توقفت المسابقات المحلية في 12 مارس الماضي.





- ريال مدريد يقترب من تجديد عقد نجمه المعار

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن إدارة ريال مدريد الإسباني عقدت اتفاق مع المغربي أشرف حكيمي نجم الفريق الإسباني والمعار إلى بروسيا دورتموند بتجديد عقده حتى 2023.





وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أنه في ظل اهتمام الكثير من كبار الأندية الأوروبية على رأسها يوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي بضم النجم المغربي قرر ريال مدريد تجديد عقد حكيمي الذي ينتهي في صيف عام 2021.





وأشارت الصحيفةالإسبانية إلى أن ريال مدريد الذي سيستعيد حكيمي في نهاية الموسم الحالي اتفق مع النجم المغربي على تجديد عقده حتى 2023 على الأقل.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أن حكيمي انتقل من ريال مدريد إلى بروسيا دورتموند في صيف عام 2018 لمدة موسمين على سبيل الإعارة وأنه من المنتظر أن يعود في نهاية الموسم الحالي للنادي الملكي.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يرغب في استعادة أشرف حكيمي للفريق الأول في الفترة المقبلة خاصة أنه كان أول مدرير فني استعان بالنجم المغربي في الفريق الأول.





- ريال مدريد يسعى لإقناع نجومه بتخفيض رواتبهم

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني بدأ في التواصل مع لاعبيه في الأيام القليلة الماضية وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق لتخفيض رواتب اللاعبين وذلك في ظل توقف النشاط الرياضي.





وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأنه على الرغم من الحالة المالية الجيدة لريال مدريد إلا أن إدارة النادي الملكي تحاول التوصل إلى اتفاق مع اللاعبين بشكل ودي لإقناعهم بتخفيض رواتبهم.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يشرح للاعبيه كيف يمكن أن تؤثر الأزمة الحالية على النادي في المستقبل القريب لهذا يرغبون بتخفيض رواتبهم.





وكشفت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يأمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى تخفيف الأزمة التي ستنجم عن توقف أموال البث التلفزيوني والتي تبلغ حوالي 150 مليون يورو.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أندية إسبانية أعلنت عن تخفيض رواتب لاعبيها مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد كما أعلنت أيضًا أندية ألمانية وأخرى إنجليزية عن التبرع بجزء من رواتب لاعبيها.





- هل يعود رونالدو إلى ريال مدريد ؟

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأنّ عودة الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي إلى ريال مدريد الإسباني ممكنة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن رونالدو يفتقد فريقه الإسباني السابق والذي تراجع على مستوى الآداء والنتائج بعد رحيله لصفوف السيدة العجوز في صيف 2018.





وأكد الموقع الإيطالي أنه على الرغم من أن رونالدو يعتبر هداف يوفنتوس الأول في الوقت الحالي إلا أنه ليس سعيداً كما يجب في تجربته في الدوري الإيطالي.





وأوضح الموقع الإيطالي أنه من المعروف للكثيرين أن من أهم أهداف يوفنتوس هو التعاقد مع نجم يقودهم للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.





وأشار الموقع الإيطالي إلى أن صفقة عودة رونالدو إلى ريال مدريد قد تكلف الملكي حوالي 100 مليون يورو وذلك نظرًا لحفاظه على إمكانياته الفنية والبدنية العالية بالإضافة إلى شهرته الكبيرة وتأثيره على وسائل التواصل الإجتماعي.





- آرسنال يخطط للتعاقد مع نجم ريال مدريد مجانًا

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تخطيط آرسنال للتعاقد مع نجم شاب يلعب في صفوف ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن هذا اللاعب هو سيزار جيلابيرت بينا نجم فريق الشباب في النادي الملكي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن جيلابيرت بينا لم يتواجد من قبل في صفوف الفريق الأول وأن عقده ينتهي في 30 يونيو المقبل ويرغب آرسنال في الحصول على خدماته في صفقة مجانية.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن جيلابيرت بينا يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب أو لاعب الوسط الهجومي بالإضافة إلى لاعب جناح في الجهة اليسرى أو الجهة اليمنى.





يذكر أن جيلابيرت بينا نجم إيركوليس السابق خاض مع فريق ريال مدريد الرديف 21 مباراة وسجل هدف وصنع هدف آخر.





- مخطط سري ضد ريال مدريد بين نيمار وبرشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، عن وجود اتفاق سري بين برشلونة ولاعبه السابق البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، لضمان عدم انتقاله إلى ريال مدريد.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن نيمار وصل إلى حالة من اليأس وكان هدفه الوحيد هو مغادرة فريق باريس سان جيرمان، وكان على وشك العودة مجددا لصفوف النادي الكتالوني الصيف الماضي، ولكن الأخير فشل في التوصل لاتفاق مع الفاريق الباريسي.





وكشفت الصحيفة أن برشلونة وعد نيمار بالتعاقد معه صيف 2019، أو خلال فترة الانتقالات الصيفية 2020، لقطع الطريق على منافسه التقليدي ريال مدريد الذي كان قريبا أيضا من ضم النجم البرازيلي.





وبحسب الصحيفة، فإن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز كلف الوكيلين فاجنر ريبيرو وبيني زاهافي بالتواصل مع القطري ناصر الخليفي رئيس الفريق الباريسي بخصوص نيمار.





وأشار التقرير إلى أن برشلونة أغرى نيمار بشراء فيلا له في المدينة، وذلك بعد جولة محادثات مكثفة لمسؤولي النادي بالعاصمة الفرنسية، ولكن تعثر المفاوضات جعل النادي الملكي يدخل على الخط.





وألمح جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، في أكثر من مناسبة سابقة عن استمرار وجود رغبة من قبله في ضم النجم البرازيلي، وأن المفاوضات ستتجدد الصيف القادم.





يذكر أن نيمار انتقل من برشلونة إلى صفوف باريس سان جيرمان في صفقة قياسية مقابل 222 مليون يورو، هي الأغلى في تاريخ كرة القدم.





يخطط مسئولو فريق أرسنال الإنجليزي للتعاقد مع نجم نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق مع ميكيل ارتيتا مدرب النادي.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ذا اتليتك، إن نادي ارسنال من بين الأندية المهتمة في ظهير ريال مدريد المعار إلى بوروسيا دورتموند أشرف حكيمي.





وأبدى ميكيل ارتيتا إعجابه الشديد من مستوى اللاعب المغربي، بسبب تعدد استخداماته في أرضية الملعب وتميزه في العديد من المراكز مع الأندية التي لعب في صفوفها.



