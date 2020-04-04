أخبار الزمالك اليوم السبت: تفاصيل عقد كارتيرون الجديد.. مفاجأة صادمة بشأن محمود علاء.. موقف نجم الأهلي من الانضمام للأبيض

شهد نادي الزمالك اليوم السبت ٤ أبريل العديد من الأخبار الهامة والانباء المثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها تفاصيل عقد كارتيرون الجديد مع الزمالك ومفاجأة صادمة بشأن محمود علاء وموقف نجم الأهلي من الانضمام للزمالك وغيرها من الأخبار الهامة.









طبيب الزمالك يشيد بدور الدولة ويعلق: استقيموا علشان ربنا يرحمنا

أشاد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالدور الكبير المبذول من الدولة المصرية في مساعدة بعض الدول مثل إيطاليا في ظل الظروف التي تعيشها جميع دول العالم لمنع انتشار وباء كورونا المستجد.





وكتب اسامة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : مش قادر استوعب اننا بنجادل في مساعده ناس في كارثه، ناس بتموت، ناس معزولة مع وباء مميت. حتي لو إمكانيتنا ضعيفه، حتي لو الاحتياطي غير كافي رغم ان كل ده مش صح، دي مساعدات شبه رمزيه ولكن هو نوع من المسانده.





وأضاف : متهيألي في ناس كتير دلوقتي روحها ردت فيها لما شافوا ارقام إصابات انهارده بعد التوقعات الكارثيه من امبارح ، وده بفضل ربنا ورضاه عنا والناس المسئوله في جميع القطاعات، استقيموا علشان ربنا يرحمنا.





تفاصيل عقد كارتيرون الجديد مع الزمالك

يستعد نادي الزمالك في الفترة القادمة لتجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القادم بالنادي.





ويحصل كارتيرون حاليا مع الزمالك على مبلغ 68 ألأف دولار شهريا مع نادي الزمالك ولكن سيحصل على 100 ألف دولار بعد أن يقوم بتجديد عقده.





كما سيحصل كارتيرون على مكافأة شهرين في حالة حصوله على لقب الدوري المصري أو دوري أبطال إفريقيا بالاضافه إلى مكافأة شهر في حالة حصوله على شهر في حالة فوزه بكأس مصر.





تفاصيل تغريم الزمالك 500 ألف يورو بسبب شيكابالا

تلقى مسؤولو الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، صدمة قوية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب غرامة مادية كبيرة على النادي.





وأكدت صحيفة "ريكورد البرتغالية"، أن الزمالك مُلزم بدفع قيمة تصل إلى 500 ألف يورو بالإضافة إلى الفوائد لصالح سبورتينج لشبونة، بعدما عاد شيكابالا إلى مصر بعد عام ونصف من تعاقده مع النادي البرتغالي، دون علم النادي.





وقام لشبونة بتقديم شكوى ضد لاعبه السابق في 2016، وبعد 4 سنوات من القضية، قرر فيفا تغريم الزمالك بسبب التعاقد مع اللاعب من طرف واحد.





نجم الأهلي يرفض إغراءات الزمالك

رفض محمد شريف، لاعب الأهلى، المعار إلى صفوف إنبى، إغراءات الزمالك لضمه في الفترة المقبلة.





وكان مسئولو الزمالك قد حاولو إغراء اللاعب، بضمه لصفوف القلعة البيضاء عن طريق الترانزيت، خاصة في ظل مستواه المميز مع إنبي هذا الموسم.





وتمسك جناح الأهلى بالعودة إلى صفوف فريقه فى الموسم المقبل، خصوصا بعد حصوله على إشادة السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى، للأهلى من خلال متابعته للمعارين، ورفض فكرة الانتقال للقلعة البيضاء.





حارس الزمالك يشارك في حملة للتطهير والتعقيم للوقاية من كورونا

شارك محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر، في حملة وزارة الشباب والرياضة والتي أطلقتها اليوم بمشاركة ٤٣٠٠ مركز شباب على مستوى الجمهورية.





وشارك أبوجبل أعضاء مركز شباب الواسطى، بإدارة الفتح، محافظة أسيوط عمليات التطهير والتعقيم للمساهمة في رفع الوعي لدى شباب المحافظة للوقاية من مخاطر فيروس كورونا.





الزمالك يكشف عن موقفه من ضم أحمد فتحي

كشف نادي الزمالك عن موقفه من التعاقد مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "أسهل لاعب ممكن تتفاوض معه هو أحمد فتحي، وتفاوضت معه عند التعاقد مع عبدالله السعيد وفي الفترة الحالية لم ولن أتفاوض معه على الإطلاق".





وأنهى مرتضى منصور حديثه قائلا: "لم أتفاوض مع أي لاعب في الأهلي يكون عقده ساريًا، ونحن نحترم جميع الأندية وإداراتها".





شوبير يفجر مفاجآة قوية.. محمود علاء لم يجدد تعاقده مع الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير أخر التطورات داخل نادي الزمالك، مفجرا الكثير من المفاجآت والتي في مقدمتها عدم تجديد النادي لتعاقده مع محمود علاء رغم الإعلان من قبل مسئوليه من قبل".





وواصل :"الموقف داخل الزمالك بأن هناك أزمة مالية مثل أي ناد ومحمود علاء لم يجدد تعاقده حتى هذه اللحظة ".





وأضاف :"الزمالك لديه أزمة مالية كبيرة جدا وهي المستحقات المالية لفيريرا والمقدرة بنصف مليون يورو، بجانب محمود عبد الرازق "شيكابالا".



