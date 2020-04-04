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شاهد.. البرومو الأول لمسلسل "الاختيار" على ON في رمضان

السبت 04/أبريل/2020 - 11:01 م
الاختيار
الاختيار
مي مرسي
عرضت قناة ON البرومو الأول لمسلسل الاختيار بطولة الفنان أمير كرارة والمقرر عرضه على شاشتها خلال شهر رمضان المبارك.

تدور أحداث المسلسل عن قصة حقيقية حول الوفاء والخيانة، حيث يتناول العمل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث في مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، فيما يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.

المسلسل بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وإسلام جمال وسيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي ومن إنتاج سينرجي.

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مسلسل الاختيار قناة on رمضان 2020 البرومو الأول

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