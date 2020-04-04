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رامي وحيد عن هيثم أحمد زكي: "كانت أيامك حلوة"

السبت 04/أبريل/2020 - 11:03 م
هيثم احمد زكي
هيثم احمد زكي
ولاء عبد الناصر
تحل اليوم السبت 4 أبريل ذكرى ميلاد الفنان هيثم أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا يوم 7 نوفمبر 2019، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر يناهز 35 عامًا، ويأتي يوم ميلاده وهو في العالم الآخر.

وقال الفنان رامي وحيد في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أنه لم يتقابل إلا مرة واحدة فقط مع الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وهذه المرة أخبره فيها أنه يحبه كثيرا هو ووالده الراحل أحمد زكي.


وأشار "وحيد" أنه كان يتمني العمل معه، ولكن للأسف لم يصادفه الحظ، معبراً قائلا"محصلش نصيب نشتغل مع بعض ربنا يرحمك يا حبيبي، كانت أيامك حلوة وسيرتك حلوة، وربنا يجمعنا بيك في الجنة إن شاء الله".


يشار إلى أن هيثم أحمد زكى هو ابن الفنان الراحل أحمد زكى والفنانة الراحلة هالة فؤاد، وبدأ مشواره الفني عام 2006، حينما استكمل باقي مشاهد فيلم "حليم" عقب رحيل والده، وفي العام التالي جسد بطولة فيلم "البلياتشو"، ثم ابتعد عن التمثيل نحو 3 سنوات، وعاد في عام 2010 ليشارك في بطولة مسلسل "الجماعة"، وبعدها شارك في العديد من الأعمال ما بين السينما والتليفزيون مثل مسلسل "دوران شبرا"، الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر وفي 2018 كان أحد أبطال "مسلسل كلبش 2"، وكان فيلم "الكنز 2" هو آخر أعماله قبل رحيله.

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