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محمد رمضان يطرح أغنية "برنس من يومك" لمسلسله الجديد "البرنس"

السبت 04/أبريل/2020 - 11:18 م
البرنس
البرنس
مي مرسي
طرح الفنان محمد رمضان أغنية "برنس من يومك" من مسلسل "البرنس" الذي يخوض به السباق الرمضاني الرمضاني المقبل، وذالك عبر حسابه الخاص على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "برنس من يومك" غناء المطرب الشعبي رضا البحراوي،وتحتوي الأغنية على بعض الكلمات منها "طول عمرك يا طيب بتقدم الطيب..برنس من يومك شايل هموم الناس ومن القريب تنداس..ويعرو في هدومك محبوب ما بين ناسك عشان جدع سندال وسيرتك لما تيجي أحلى كلام يتقال".

يذكر أن الفنان محمد رمضان طرح أغنية تتر مسلسله "البرنس" منذ خمس أيام، وهي غناء المطرب الشعبي حسن شاكوش،وذالك عبر حسابه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

يخوض "رمضان" السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "البرنس" الذي يشارك فيه عدد من الفنانين منهم الفنانة نور اللبنانية وروجينا ،أحمد زاهر،دنيا عبد العزيز وريم سامي وهو تأليف وإخراج محمد سامي ويعد "البرنس" هو التعاون الثاني بين محمد رمضان ومحمد سامي.

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نور اللبنانيه مسلسل البرنس محمد رمضان السباق الرمضاني المقبل اغنية برنس من يومك

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